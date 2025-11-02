Нацбанк готує запуск національного інноваційного хабу для фінсектора у 2026 році — Пишний

Національний банк України планує запустити національний інноваційний хаб для фінансового сектору у 2026 році. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу на форумі Forbes Banker 31 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Перезавантаження регуляторної «пісочниці»

За словами Пишного, Нацбанк має намір перезавантажити чинну регуляторну платформу, відому як «пісочниця» (Sandbox), оскільки за три роки її існування жодна з поданих ініціатив не містила справжньої інноваційної цінності.

«Ми технічно нейтральні, але ризикорієнтовані: не будемо обмежувати технології, але вимагатимемо систем внутрішнього контролю, моніторингу та захисту даних», — наголосив голова НБУ.

Міжнародний досвід та ключові принципи

НБУ активно вивчає міжнародні підходи до інноваційного регулювання, зокрема досвід Бундесбанку (Німеччина) та азійські практики, вивчені під час візиту до Сингапуру. Мета — імплементувати найкращі світові рішення в Україні.

Новий інноваційний хаб, як і традиційна «пісочниця» (першу з яких створили у Великій Британії у 2015 році), базуватиметься на трьох елементах:

проінноваційний діалог з ринком;

оперативне вдосконалення регуляцій за результатами тестування;

Спеціальний правовий режим для випробування нових, ще не врегульованих законодавством сервісів.

Голова НБУ підкреслив, що інноваційний розвиток має йти пліч-о-пліч із захистом прав кредиторів, персональних даних та мінімізацією операційних ризиків.

Пишний також висловив думку, що попри війну, український фінансовий ринок залишається частиною глобального порядку денного та має потенціал ділитися власним досвідом.