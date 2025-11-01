Уряд запустив платформу «Ветеран PRO»: Усі послуги для захисників в одному місці

Уряд України презентував нову онлайн-платформу «Ветеран PRO», покликану об'єднати всі ключові державні послуги для ветеранів та їхніх родин. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час презентації разом із міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою.

За словами Свириденко, ветеранська політика має базуватися не лише на пільгах, а й на гідності, розвитку та нових можливостях, щоб військовий досвід ставав перевагою у цивільному житті.

«Саме для цього ми запустили Ветеран PRO — це онлайн-платформа, яка об'єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин», — зазначила Свириденко.

Персоналізована допомога

Ключовою особливістю платформи є персоналізований маршрут. Після обрання свого статусу, система автоматично формує індивідуальну траєкторію допомоги:

Від отримання документів до навчання.

Працевлаштування та лікування.

Відкриття власної справи.

«Ветеранам не потрібно більше шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на десятках сайтів, все зібрано в одному місці», — заявила Свириденко.

Робота над Кодексом захисників

За два тижні планується завершити роботу над Кодексом законів про захисників і захисниць України та направити його на розгляд до Верховної Ради.

Прем'єр-міністр отримала запевнення від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про готовність парламенту підтримувати ветеранські ініціативи.