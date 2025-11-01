Multi від Мінфін
1 листопада 2025, 16:00

Уряд запустив платформу «Ветеран PRO»: Усі послуги для захисників в одному місці

Уряд України презентував нову онлайн-платформу «Ветеран PRO», покликану об'єднати всі ключові державні послуги для ветеранів та їхніх родин. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час презентації разом із міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою.

Уряд запустив платформу «Ветеран PRO»
Фото: t.me/svyrydenkoy

Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами Свириденко, ветеранська політика має базуватися не лише на пільгах, а й на гідності, розвитку та нових можливостях, щоб військовий досвід ставав перевагою у цивільному житті.

«Саме для цього ми запустили Ветеран PRO — це онлайн-платформа, яка об'єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин», — зазначила Свириденко.

Персоналізована допомога

Ключовою особливістю платформи є персоналізований маршрут. Після обрання свого статусу, система автоматично формує індивідуальну траєкторію допомоги:

  • Від отримання документів до навчання.
  • Працевлаштування та лікування.
  • Відкриття власної справи.

«Ветеранам не потрібно більше шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на десятках сайтів, все зібрано в одному місці», — заявила Свириденко.

Робота над Кодексом захисників

За два тижні планується завершити роботу над Кодексом законів про захисників і захисниць України та направити його на розгляд до Верховної Ради.

Прем'єр-міністр отримала запевнення від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про готовність парламенту підтримувати ветеранські ініціативи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
1 листопада 2025, 17:10
#
Ветеранам нах не потрібен черговий портал про пільги, які неможливо отримати. єОселя у нас і для ВПО, і для мусорів, і для родичів мусорів, але не для ветеранів.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
