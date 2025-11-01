Конференція «Жити на відсотки»: як змусити гроші працювати, поки ви відпочиваєте

Наступної суботи, 8 листопада, у Києві пройде одна з найважливіших подій року для інвестиційної спільноти — конференція «Жити на відсотки 2025». Захід стане платформою для обговорення ефективних стратегій, реальних кейсів та актуальних трендів ринку. Його мета — показати, як змусити капітал працювати та приносити дохід, навіть коли ви відпочиваєте.

Одним зі спікерів конференції «Жити на відсотки» стане Тарас Кіріченко — фінансист, інвестор та банкір, який має 25-річний досвід роботи у фінансовій сфері.

Його ключові ролі та досягнення:

Засновник TMT Asset Management Europe.

Член Наглядової ради однієї з найбільших логістичних компаній країни — «Нової пошти».

Співзасновник венчурного фонду Toloka.vc.

