1 листопада 2025, 11:09

Ексголову ДФС Насірова засудили до 6 років ув'язнення

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок у справі колишнього очільника Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. Експосадовця визнано винним у зловживанні владою, що завдало державі збитків у розмірі понад 2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ексголову ДФС Насірова засудили до 6 років ув'язнення
Фото: Роман Насіров / kmu.gov.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Згідно з рішенням ВАКС, колишнього голову ДФС визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), та засуджено до:

  • 6 років позбавлення волі.
  • Штрафу у розмірі 17 тис. грн.
  • Позбавлення права обіймати певні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на три роки.

Суд ухвалив взяти засудженого під варту у залі суду.

Деталі справи

Слідство встановило, що протягом 2015−2016 років колишній очільник ДФС, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто прийняв низку необґрунтованих та незаконних рішень.

Ці рішення стосувалися розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьох комерційних товариств («Фірма «Хас», «Карпатнадраінвест», «Надра Геоцентр»).

Зазначені дії були здійснені з порушенням законної процедури та без належних підстав, що призвело до ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету на суму понад 2 млрд грн.

Рішення щодо іншого фігуранта

Водночас суд визнав невинуватим колишнього начальника департаменту ДФС, який проходив у справі як співучасник (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України), у звʼязку з недоведеністю його вини.

Вирок набере законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Зазначимо, відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2023 року Національне антикорупційне бюро завершило розслідування про можливе отримання хабаря в розмірі 722 млн грн колишнім головою ДФС Романом Насіровим.

Хабар на 722 мільйони

2 лютого стороні захисту Насірова та іншого підозрюваного (його колишнього радника) відкрили матеріали справи для ознайомлення.

НАБУ вважає, що Насіров отримав $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям одного з українських агрохолдингів у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 — серпня 2016 років.

Згідно з повідомленням, тодішній голова ДФС ставив у пріоритет відшкодування ПДВ для агрокомпаній, які фігурують у розслідуванні, і не погоджував такі самі заявки від інших учасників ринку, зокрема комунальних.

Читайте також: Суд арештував ексголову Податкової служби Романа Насірова. Застава — 523 мільйони

Гроші за «послугу» ексчиновник начебто отримав на рахунки своєї іноземної фірми та ще низки пов'язаних з ним компаній. Розслідування справи вели з 2017 року, кажуть у НАБУ.

Назва агрохолдингу не вказана у заяві НАБУ, проте стало відомо, що йдеться про компанію одного з найбільших виробників яєць в Україні Олега Бахматюка, який володіє агрохолдингом «УкрЛендФармінг».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
