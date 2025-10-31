Netflix розглядає купівлю Warner Bros та HBO: що відомо

Стрімінговий гігант Netflix активно вивчає можливість придбання студійного та стрімінгового бізнесу Warner Bros. Discovery (WBD). Компанія вже найняла фінансового радника, інвестбанк Moelis & Co., та отримала доступ до конфіденційної фінансової інформації WBD для оцінки потенційної угоди. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з ситуацією.

Серйозність намірів

За даними джерел, Netflix найняв Moelis & Co. — той самий інвестиційний банк, що консультував Skydance Media під час її успішної заявки на поглинання Paramount Global — для оцінки потенційної пропозиції. Два джерела підтвердили, що Netflix також отримав доступ до даних, які містить фінансові деталі Warner Bros Discovery, необхідні для формування пропозиції.

Активи, що цікавлять Netflix

Володіння студійним бізнесом Warner Bros. дасть Netflix контроль над деякими з найуспішніших інтелектуальних власностей Голлівуду, зокрема франшизами «Гаррі Поттер» та коміксами DC.

Крім того, телевізійна студія Warner Bros. вже виробляє багато популярних оригінальних серіалів для Netflix, таких як «Running Point», «Ти» (You) та «Покоївка» (Maid).

Netflix також розглядає придбання HBO та пов'язаного з ним стрімінгового сервісу, що додасть до бібліотеки Netflix більше престижного контенту та збільшить загальну кількість абонентів.