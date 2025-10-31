Долар подорожчав на міжбанку у п'ятницю, 31 жовтня, на 11 копійок. Водночас курс євро залишився стабільним. Про це свідчать дані торгів.
31 жовтня 2025, 17:26
Долар подорожчав у п'ятницю на міжбанку
|
Відкриття 31 жовтня
|
Закриття 31 жовтня
|
Зміни
|
41,85/41,88
|
41,96/41,99
|
11/11
|
48,40/48,43
|
48,41/48,43
|
1/0
Середній курс у банках: 41,70−42,14 грн/долар, 48,20−49,00 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,90−42,00, євро — 48,65−48,90 грн.
Джерело: Мінфін
