31 жовтня 2025, 18:16

Revolut запускає обмін доларів на стейблкоїни у співвідношенні 1:1

Необанк Revolut зробив важливий крок до поєднання традиційних фінансів і криптосвіту. Тепер його 65 мільйонів користувачів можуть обмінювати долари США на стейблкоїни у співвідношенні 1:1 — без жодних комісій, спредів чи додаткових витрат. Про це у LinkedIn написав керівник криптопродуктів Revolut Леонід Башликов.

Revolut запускає обмін доларів на стейблкоїни у співвідношенні 1:1

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Користувачі зможуть обмінювати до $578 630 кожні 30 днів без жодних додаткових зборів.

«Сьогодні ми повністю усуваємо бар'єри та зайві труднощі під час переходу між фіатом і криптовалютою. Стейблкоїни 1:1 від Revolut означають, що $1 завжди дорівнює $1», — написав Башликов.

Revolut, який надає послуги криптоторгівлі з 2017 року та підтримує понад 200 токенів, взяв на себе зобов'язання покривати спред внутрішнім коштом, за умови, що стейблкоїни зберігатимуть свою прив'язку до долара.

Вплив на бізнес у країнах з економічними викликами

Це нововведення може мати значний позитивний вплив на малий та середній бізнес, особливо в країнах зі складною економічною ситуацією, таких як Туреччина.

Експерти зазначають, що малі та середні підприємці втрачають значну частину коштів, коли змушені конвертувати, наприклад, турецьку ліру в долари США. Ситуацію ще більше ускладнюють комісії системи SWIFT та втрати під час переказів за кордон.

«Чистий обмін один до одного перетворює стейблкоїни зі спекулятивного активу на інфраструктуру обігового капіталу. Швидші цикли. Менші втрати на обміні валют. Кращий казначейський контроль» — прокоментував венчурний інвестор Елбруз Їлмаз, повідомляє Сointelegraph.

Глобальний тренд: Фінтех-гіганти йдуть у стейблкоїни

Рішення Revolut відображає ширшу тенденцію серед традиційних фінансових гравців та платіжних систем:

  • Western Union: Цього тижня платформа оголосила про плани запустити власну систему розрахунків стейблкоїнами на блокчейні Solana у першій половині 2026 року, включаючи власний US Dollar Payment Token (USDPT).
  • Zelle та MoneyGram: Платформа Zelle оголосила про запуск стейблкоїнів для прискорення транскордонних платежів. MoneyGram інтегрувала свій криптододаток у Колумбії, пропонуючи місцевим користувачам гаманець USDC.
  • SWIFT: Міжнародна система міжбанківських платежів SWIFT також розробляє блокчейн-платформу для підтримки стейблкоїнів та токенізованих активів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Revolut на тому тижні отримав ліцензію на роботу з криптовалютними активами (MiCA) від Кіпрської комісії з цінних паперів та бірж (CySEC), що дозволяє компанії надавати регульовані криптопослуги у всіх 30 країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
