Tether оголосила про початок першого повного аудиту

Емітент найбільшого стейблкоїна USDT, компанія Tether, уклала угоду з однією з провідних світових аудиторських компаній для проведення незалежної фінансової перевірки. Про це повідомляє пресслужба Tether.

Деталі угоди

Tether підписала формальну угоду з компанією з «великої четвірки» (Big Four — чотири найбільші міжнародні аудиторські фірми: Deloitte, PwC, Ernst & Young та KPMG) для проведення першого повного незалежного аудиту фінансової звітності.

Компанія називає цю перевірку найбільшим аудитом (першим аудитом для конкретної організації) в історії фінансових ринків.

Наразі всі емітенти стейблкоїнів використовують attestations (підтвердження резервів) як стандартну практику, але Tether переходить до повного аудиту.

Початковий етап підготовки до аудиту завершився кілька тижнів тому.

Tether планує протягом найближчих днів перемістити котировані цінні папери в рамках оптимізації резервів.

Підготовка до перевірки

Призначення головного фінансового директора Саймона Макуїльямса на початку 2025 року стало ключовим етапом підготовки до аудиту.

За словами Макуїльямса, компанію з «великої четвірки» обрали через конкурентний процес, оскільки організація вже працює за стандартами, що відповідають вимогам такого аудиту.

Під час підготовчого етапу аудиторські компанії провели комплексну оцінку систем Tether, внутрішнього контролю та фінансової звітності.

Проблеми Tether

Tether неодноразово піддавалася критиці з боку регуляторів і фінансових аналітиків через недостатню прозорість резервів, що забезпечують стейблкоїн USDT.

У 2021 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оштрафували Tether на 41 мільйон доларів за твердження про повне забезпечення токенів доларовими резервами, які виявилися неточними.

Станом на кінець 2024 року Tether публікувала щоквартальні звіти від незалежної бухгалтерської фірми BDO Italia, але це не повноцінний аудит за міжнародними стандартами.

Конкуренти Tether, зокрема Circle (емітент USDC), вже проходять регулярні аудити від компаній «великої четвірки».

Чому це важливо

Оголошення про повний аудит може посилити довіру до найбільшого стейблкоїна на ринку, але фактичні результати перевірки матимуть вирішальне значення для оцінки реального стану резервів компанії.

Якщо аудит підтвердить повне забезпечення USDT ліквідними активами, це може зміцнити позиції Tether на ринку та знизити регуляторні ризики.

Водночас відсутність конкретних термінів завершення аудиту та назви аудиторської компанії залишає простір для скептицизму щодо реалізації цих планів.

Для сотень мільйонів користувачів і торговельних платформ прозорість резервів Tether критично важлива, оскільки будь-які проблеми з ліквідністю стейблкоїна можуть спричинити системні потрясіння на криптовалютному ринку.