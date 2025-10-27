Western Union впровадить стейблкоїни у грошові перекази

Компанія Western Union запустила пілотний проєкт для розрахунків у стабільних монетах. Про це стало відомо під час телефонної конференції, присвяченої фінансовим результатам за третій квартал, пише forklog.

Що відомо

Ініціатива є частиною стратегії модернізації грошових переказів для більш ніж 150 млн клієнтів.

За словами CEO Western Union Девіна МакГранахана, проєкт дозволить знизити залежність від традиційних банків-кореспондентів, скоротити час проведення операцій та підвищити ефективність використання капіталу.

«Ми бачимо можливість переміщати гроші швидше, прозоріше і з меншими витратами, не ставлячи під загрозу комплаєнс або довіру клієнтів», — заявив МакГранахан.

Раніше Western Union уникала роботи з криптовалютами через їхню волатильність і регуляторну невизначеність. Позицію компанії змінив ухвалений закон GENIUS Act.

У Western Union вважають, що стейблкоїни дадуть клієнтам більше контролю над своїми грошима. Це особливо актуально для користувачів із країн із високою інфляцією, які зможуть зберігати активи у доларах США.

Цифрова трансформація

Компанія повідомила про зростання частки цифрових операцій до 55% загального обсягу переказів. Виручка брендового цифрового спрямування зростає восьмий квартал поспіль, збільшившись на 6%.

Ключовим вектором стала експансія цифрових гаманців. Сервіс запущений у семи країнах, включаючи США та Бразилію. Кількість користувачів перевищила 500 тисяч. В Аргентині через гаманці надходить 15% платежів.

Western Union також вивчає інтеграцію із криптовалютними компаніями для обміну фіату та віртуальних активів.

У споживчому сегменті прибуток виріс на 49%. Основний драйвер — послуги travel money, які до 2026 року можуть сягнути $150 млн.