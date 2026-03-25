Нацбанк встановив нові курси валют на четвер, 26 березня. Долар та євро подешевшали на 5 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
25 березня 2026, 15:34
НБУ визначив курси валют на четвер
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,87 грн. Це на 5 копійок менше, ніж у середу (43,92).
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,85 грн, що на 5 копійок менше, ніж у середу (50,90).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на четвер: 11,91 грн (у середу курс був 11,91 грн).
Джерело: Мінфін
