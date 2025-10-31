Національний банк України встановив на 3 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,8924 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 8 копійок.
31 жовтня 2025, 16:11
Курс на понеділок: НБУ зміцнив гривню на 8 копійок
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Офіційні курси
- 1 долар США — 41,89 грн (41,97 грн станом на 31 жовтня);
- 1 євро — 48,40 грн (48,51 грн станом на 31 жовтня).
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі