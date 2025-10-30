Національний банк України встановив на 31 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,9701 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.
30 жовтня 2025, 16:03
Гривня продовжує зміцнюватись. НБУ встановив курс на п'ятницю
- 1 долар США — 41,97 грн (42,01 грн станом на 30 жовтня);
- 1 євро — 48,51 грн (48,86 грн станом на 30 жовтня).
