Обсяги інвестицій фізосіб в ОВДП зросли на 45%

Портфель гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб демонструє зростання у 2025 році. За перші дев'ять місяців року українці збільшили свої вкладення в державні цінні папери на 18 мільярдів гривень, що вже суттєво перевищує показник за весь минулий рік. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень 2025 року.

Рекордні темпи інвестицій

Згідно зі звітом регулятора, приваблива реальна дохідність (що перевищує інфляцію) та стабільні курсові очікування стимулювали високий попит на гривневі інструменти.

Це особливо помітно в динаміці інвестицій населення в ОВДП:

За 9 місяців 2025 року: Портфель фізичних осіб зріс майже на 18 млрд грн, або на 45%.

За весь 2024 рік: Для порівняння, за 12 місяців минулого року приріст склав 13,6 млрд грн.

Загальна тенденція та сповільнення восени

Національний банк зазначає, що зростання вкладень в ОВДП є частиною загальної тенденції попиту на гривневі активи. Зокрема, строкові гривневі депозити населення у ІІІ кварталі також стабільно зростали (близько 3 млрд грн щомісяця), значно перевищуючи показники 2024 року.

Водночас у звіті вказується, що у вересні-жовтні темпи зростання портфеля ОВДП у населення дещо сповільнилися. НБУ пов'язує це як із суттєвими обсягами погашень раніше придбаних паперів, так і з погіршенням інфляційних очікувань.