«Жити на відсотки»: що готує головна конференція року для інвесторів

8 листопада у Києві відбудеться масштабна конференція «Жити на відсотки». Ця подія стане майданчиком для зустрічі інвесторів, фінансистів та лідерів думок, які прагнуть отримати найактуальнішу інформацію про інвестиційні тренди та дієві стратегії.

Конференція охопить усі напрями інвестицій — від нерухомості й облігацій до крипти, венчурів і колекційних монет. Приходьте, щоб почути реальні стратегії та висновки від інвесторів-практиків.

У програмі виступів та дискусій такі теми:

Інвестгід 2025: прогноз дохідності найдоступніших українському інвесторові активів в Україні та за кордоном

Які інвестиції обирають найсильніші підприємці України у 2025 році

Борговий ринок України: як заробляти з помірним ризиком

Як діяти в період волатильності на фондовому ринку

Топстратегії у крипті: як інвестують ті, хто заробляє

Спікери

Серед спікерів: Артур Лупашко (Ribas Hotels Group), Тарас Гук (роздрібний інвестор), Руслан Линник (Majinx Capital), Олена Унаньян (ЛУН), Дмитро Карпіловський (УкрІнвестКлуб), Тарас Кириченко (Asset Management Europe), Петро Чернишов (голова Наглядової ради КАІ), Олена Савчук (InvestInsider), Артем Щербина (Capital Times), Богдан Сидоренко (опціонний інвестор), Роман Кушнір (Cryptoon), Михайло Пацан (інвестор WEB3 технологій).

Як потрапити на «Жити на відсотки 2025»?

Придбати квитки можна за посиланням на сайті івенту. Участь доступна як офлайн, так і онлайн.

Долучайтеся до конференції та отримайте можливість стати частиною спільноти свідомих та розважливих українських інвесторів, які вміють чітко визначати цілі інвестування та обирати лише дієві стратегії.

Зробіть першу інвестицію у пасивний заробіток у майбутньому — купуйте квитки на «Жити на відсотки 2025»!