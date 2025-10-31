Трамп просуває безмитну цифрову економіку на тлі угод з країнами Азії

Адміністрація президента Дональда Трампа посилює тиск з метою створення глобальної цифрової економіки, вільної від мит та податків, прагнучи захистити домінування США у торгівлі послугами. У рамках цієї стратегії США отримали запевнення від Малайзії, Камбоджі та Таїланду, що вони не будуть запроваджувати податки на цифрові послуги (DST) або дискримінувати американських провайдерів. Про це повідомляє Bloomberg 31 жовтня.

Азійські угоди та захист Big Tech

Положення про цифрову комерцію були включені в торговельні угоди, які водночас формалізували вищі американські мита на фізичні товари з Азії. Угоди з Малайзією та Камбоджею, а також попередня домовленість з Таїландом, містять зобов'язання цих країн не запроваджувати податки на цифрові послуги та не дискримінувати американські компанії, що надають послуги електронної комерції, соціальних мереж, стрімінгу чи хмарних сховищ.

Ця політика спрямована на забезпечення провідної ролі США як найбільшого у світі нетто-експортера електронних послуг. Вона контрастує з позицією попередньої адміністрації Джо Байдена, яка більш прихильно ставилася до занепокоєння європейських чиновників щодо необмеженого доступу американських тех-гігантів (Google, Meta, Amazon) до їхніх ринків.

Подвійні стандарти: Тарифи на товари, свобода для послуг

Стратегія Трампа полягає у використанні мит для ребалансування дефіциту США в торгівлі товарами, але одночасному забезпеченні вільного ринку для цифрових послуг, де США мають значний профіцит.

«Адміністрація Трампа вважає, що наш дефіцит у торгівлі товарами був нав'язаний нечесно, але наш профіцит у торгівлі послугами був зароблений чесно і хоче зберегти наш профіцит у послугах, одночасно скорочуючи наш дефіцит у товарах», — зазначив Анупам Чандер, професор права і технологій Джорджтаунського університету. Він додав, що інші країни можуть вважати такий підхід несправедливим.

За даними ВТО та ООН, світовий експорт цифрових послуг у 2024 році зріс майже на 10% до понад $4,77 трлн, що більш ніж удвічі перевищує зростання загальної торгівлі товарами та послугами. Це найшвидше зростаючий сегмент світової торгівлі.

Боротьба за мораторій ВТО

Нові угоди з країнами Південно-Східної Азії вимагають від них довгострокової підтримки угоди в рамках Світової організації торгівлі (ВТО), відомої як мораторій на митні збори з електронних передач.

Цей мораторій діє з 1998 року і продовжується кожні два роки. Останнє продовження відбулося у 2024 році лише завдяки компромісу в останню хвилину через заперечення Індії. Наступне голосування очікується перед міністерською зустріччю ВТО у березні 2026 року в Камеруні. Адміністрація Трампа прагне зробити цей мораторій постійним, хоча загалом ігнорує ВТО на користь односторонніх «взаємних тарифів».

Експерти розцінюють це як «вибіркову взаємодію» Вашингтона з ВТО у питанні, яке є критично важливим для американського Big Tech.

Глобальний опір

Проти постійного мораторію виступають такі країни, як Бразилія та Індія, які стикаються з високими американськими митами на свої товари. Вони хочуть зберегти за собою право стягувати доходи з іноземних тех-компаній та захищати власні цифрові індустрії.

Європейський Союз також має іншу позицію, вимагаючи жорсткіших гарантій захисту даних та антимонопольних заходів. Деякі країни ЄС, зокрема Франція, вже запровадили власні податки на цифрові послуги (DST). Цього тижня французькі законодавці проголосували за подвоєння цього податку, ризикуючи викликати жорстку реакцію з боку Трампа.

Хоча в торговельній рамковій угоді між США та ЄС від серпня зазначено, що обидві сторони прагнутимуть постійного мораторію ВТО, експерти сумніваються в успіху цієї ініціативи. Мартина Ферракане, доцентка з міжнародної цифрової торгівлі в Університеті Тіссайд, вважає, що адміністрація Трампа «послабила свою довіру» як лідер у цьому питанні, зокрема через погрози ввести 100% мита на фільми, зроблені за межами США, що прямо суперечить ідеї вільної цифрової торгівлі.

Що таке DST

Податок на цифрові послуги (Digital Services Tax, DST): Це податок, який окремі країни (як Франція, Велика Британія, Канада) запроваджують на доходи, отримані великими (переважно американськими) технологічними компаніями на їхній території. Оскільки Big Tech компанії часто платять корпоративні податки в юрисдикціях з низькими ставками (як Ірландія), DST розглядаються як спосіб змусити їх платити справедливу частку податків там, де вони фактично заробляють гроші. США виступають категорично проти DST, вважаючи їх дискримінаційними.

Сполучені Штати мають найбільший у світі профіцит (позитивне сальдо) у торгівлі цифровими послугами, який обчислюється сотнями мільярдів доларів на рік.