Орбан домагатиметься від Трампа звільнення Угорщини від нафтових санкцій США — Reuters

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 жовтня 2025, 12:34

Орбан домагатиметься від Трампа звільнення Угорщини від нафтових санкцій США — Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що сподівається переконати президента США Дональда Трампа надати Угорщині виняток із санкцій проти російської нафти. Свою позицію він аргументує високою залежністю країни від трубопровідних енергопостачань. Про це повідомляє Reuters 31 жовтня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що сподівається переконати президента США Дональда Трампа надати Угорщині виняток із санкцій проти російської нафти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Залежність від трубопроводів

Віктор Орбан планує обговорити санкції США проти російських компаній «Роснєфть» та «Лукойл» з Дональдом Трампом під час зустрічі 7 листопада. Головна мета — укладення широкої економічної угоди зі Сполученими Штатами.

«Угорщина — країна, що не має виходу до моря… Ми залежимо від тих транспортних маршрутів, якими енергія може дістатися Угорщини. Здебільшого це трубопроводи», — сказав Орбан.

«Ми повинні змусити американців зрозуміти цю особливу ситуацію… якщо ми хочемо, щоб вони дозволили винятки з американських санкцій проти Росії», — додав він.

Німецький прецедент та внутрішні проблеми

Орбан зазначив, що Німеччина, попри доступ до моря, також домоглася винятку для одного зі своїх нафтопереробних заводів. Міністр економіки Німеччини у вівторок повідомив, що отримав запевнення від Вашингтона про звільнення від санкцій німецького бізнесу «Роснєфті», оскільки ці активи більше не перебувають під контролем Росії. Німецький підрозділ «Роснєфті» володіє контрольним пакетом акцій нафтопереробного заводу у Шведті.

Нові санкції США створюють ризики для Угорщини в момент, коли її енергетична безпека і так вразлива. Нещодавно на головному Дунайському НПЗ угорської групи MOL сталася пожежа, яка змусила підприємство працювати на зниженій потужності.

У четвер уряд Угорщини опублікував законопроєкт про внесення змін до закону про запаси імпортованої нафти. Документ дозволить уряду визначати так звані «резервні автозаправні станції» для забезпечення пальним критично важливих споживачів у разі надзвичайної ситуації з поставками.

Майбутні переговори Орбана з Трампом стануть їхньою першою двосторонньою зустріччю після повернення давнього союзника угорського прем'єра до Білого дому.

Ключова артерія — нафтопровід «Дружба»

Енергетична залежність Угорщини, на яку посилається Орбан, пов'язана з нафтопроводом «Дружба». Південна гілка цього трубопроводу, що йде з Росії через Україну, є основним джерелом сирої нафти для угорської економіки. На цій нафті працює головний НПЗ країни — Дунайський завод компанії MOL у місті Сазхаломбатта.

Раніше Угорщина (разом зі Словаччиною) вже отримала виняток із нафтових санкцій Європейського Союзу, яке забороняє морський імпорт російської нафти, але дозволяє тимчасові поставки трубопроводом для країн, що не мають виходу до моря. Однак нові санкції США є більш жорсткими, оскільки вони націлені безпосередньо на компанії «Роснєфть» та «Лукойл» і загрожують вторинними санкціями будь-яким компаніям, що ведуть з ними бізнес.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами