Орбан домагатиметься від Трампа звільнення Угорщини від нафтових санкцій США — Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що сподівається переконати президента США Дональда Трампа надати Угорщині виняток із санкцій проти російської нафти. Свою позицію він аргументує високою залежністю країни від трубопровідних енергопостачань. Про це повідомляє Reuters 31 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Залежність від трубопроводів

Віктор Орбан планує обговорити санкції США проти російських компаній «Роснєфть» та «Лукойл» з Дональдом Трампом під час зустрічі 7 листопада. Головна мета — укладення широкої економічної угоди зі Сполученими Штатами.

«Угорщина — країна, що не має виходу до моря… Ми залежимо від тих транспортних маршрутів, якими енергія може дістатися Угорщини. Здебільшого це трубопроводи», — сказав Орбан.

«Ми повинні змусити американців зрозуміти цю особливу ситуацію… якщо ми хочемо, щоб вони дозволили винятки з американських санкцій проти Росії», — додав він.

Німецький прецедент та внутрішні проблеми

Орбан зазначив, що Німеччина, попри доступ до моря, також домоглася винятку для одного зі своїх нафтопереробних заводів. Міністр економіки Німеччини у вівторок повідомив, що отримав запевнення від Вашингтона про звільнення від санкцій німецького бізнесу «Роснєфті», оскільки ці активи більше не перебувають під контролем Росії. Німецький підрозділ «Роснєфті» володіє контрольним пакетом акцій нафтопереробного заводу у Шведті.

Нові санкції США створюють ризики для Угорщини в момент, коли її енергетична безпека і так вразлива. Нещодавно на головному Дунайському НПЗ угорської групи MOL сталася пожежа, яка змусила підприємство працювати на зниженій потужності.

У четвер уряд Угорщини опублікував законопроєкт про внесення змін до закону про запаси імпортованої нафти. Документ дозволить уряду визначати так звані «резервні автозаправні станції» для забезпечення пальним критично важливих споживачів у разі надзвичайної ситуації з поставками.

Майбутні переговори Орбана з Трампом стануть їхньою першою двосторонньою зустріччю після повернення давнього союзника угорського прем'єра до Білого дому.

Ключова артерія — нафтопровід «Дружба»

Енергетична залежність Угорщини, на яку посилається Орбан, пов'язана з нафтопроводом «Дружба». Південна гілка цього трубопроводу, що йде з Росії через Україну, є основним джерелом сирої нафти для угорської економіки. На цій нафті працює головний НПЗ країни — Дунайський завод компанії MOL у місті Сазхаломбатта.

Раніше Угорщина (разом зі Словаччиною) вже отримала виняток із нафтових санкцій Європейського Союзу, яке забороняє морський імпорт російської нафти, але дозволяє тимчасові поставки трубопроводом для країн, що не мають виходу до моря. Однак нові санкції США є більш жорсткими, оскільки вони націлені безпосередньо на компанії «Роснєфть» та «Лукойл» і загрожують вторинними санкціями будь-яким компаніям, що ведуть з ними бізнес.