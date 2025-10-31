Multi від Мінфін
31 жовтня 2025, 10:01

В Україні пошкоджено лінії живлення на кількох АЕС — МАГАТЕ

В Україні зафіксовано критичні події, що загрожують ядерній безпеці: додаткові пошкодження на Запорізькій АЕС та втрату зовнішнього живлення на інших атомних станціях після чергових обстрілів рф. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

В Україні пошкоджено лінії живлення на кількох АЕС
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ЗАЕС

Після успішного відновлення зовнішнього електропостачання на ЗАЕС минулого тижня, МАГАТЕ підтвердило виявлення додаткових пошкоджень на резервній лінії 330 кВ «Феросплавна-1». Пошкодження були знайдені приблизно за 1,8 кілометра від відкритого розподільчого пристрою Запорізької ТЕС.

Лінія «Феросплавна-1» була однією з двох ліній, що залишалися у розпорядженні ЗАЕС, доки вона не була втрачена 7 травня. Її відновлення, поряд із нещодавно відновленою лінією «Дніпровська», є життєво важливим для покращення крихкої ситуації з ядерною безпекою.

«Ми продовжуємо інтенсивно працювати, щоб забезпечити умови, необхідні для початку цих додаткових ремонтних робіт. Відновлення цієї лінії електропередач є вкрай важливим», — заявив генеральний директор МАГАТЕ.

Попри те, що шість реакторів ЗАЕС зупинені понад три роки, вони все ще потребують стабільного живлення для роботи основних систем безпеки, таких як насоси охолодження. Протягом останнього місяця ці системи живилися аварійними дизель-генераторами, що підкреслює постійну вразливість об'єкта.

Втрата живлення на інших АЕС після обстрілів

МАГАТЕ повідомили, що внаслідок ранкової атаки 30 жовтня в Україні було пошкоджено підстанції, критично важливі для забезпечення ядерної безпеки. У результаті:

  • Команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС (ПУАЕС) та Хмельницькій АЕС (ХАЕС) повідомили, що кожна з цих станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.
  • Команда на Рівненській АЕС (РАЕС) повідомила, що станція була змушена знизити потужність двох із чотирьох енергоблоків на запит оператора енергосистеми.

Персонал МАГАТЕ на ХАЕС був змушений кілька годин перебувати в укритті у своєму готелі.

«Небезпеки для ядерної безпеки продовжують бути дуже реальними та постійними. Я вкотре закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів і повного дотримання семи незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності», — наголосив Гроссі.

Допомога Україні

Окремо МАГАТЕ продовжує надавати комплексну допомогу Україні. У рамках Місії підтримки та допомоги Херсонській області (ISAMKO), створеній після руйнування Каховської дамби.

Зокрема, Український гідрометеорологічний інститут отримав високоточний ізотопний аналізатор води, профінансований Японією, а його фахівці пройшли навчання у Відні.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 169 поставок обладнання та матеріалів для ядерної безпеки й медичної допомоги загальною вартістю понад 20 млн євро — за підтримки Італії, Японії та Швеції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
