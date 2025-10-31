Multi від Мінфін
31 жовтня 2025, 8:33

Binance може відновити роботу в США після помилування Чанпена Чжао — WSJ

Криптовалютна біржа Binance, яка була фактично усунена від активної роботи в США через звинувачення у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей, може повернутися на американський ринок. Це стало можливим після того, як президент Дональд Трамп помилував її засновника Чанпена Чжао. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Binance може відновити роботу в США
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Контекст справи та штрафи

У 2023 році американський підрозділ Binance — Binance.US — був змушений згорнути діяльність після судового розгляду. Тоді компанія визнала себе винною у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей, а сам Чжао пішов з посади CEO та отримав тюремний термін. У рамках угоди з Міністерством юстиції США, Binance погодилася виплатити штраф у розмірі $4,3 млрд, а Чжао особисто — $50 млн.

Слідство встановило, що біржа порушувала законодавство і не повідомила про понад 100 тисяч підозрілих операцій, включаючи транзакції з хакерами та особами, які потрапили під санкції.

Скандальне помилування та зв'язки з родиною Трампа

Рішення про помилування викликало «шок» серед частини чиновників адміністрації США, які висловили побоювання, що такий крок може заохотити протиправні дії інших фінансових структур. Політична активістка Лора Лумер різко розкритикувала це рішення, натякаючи на зв'язок Чжао з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).

За даними WSJ, помилування Чжао може бути пов'язане з тісними бізнес-зв'язками між Binance та криптокомпанією сім'ї Трампа, World Liberty Financial (WLF). The Wall Street Journal наводить такі факти:

  • Технологічна допомога. Незадовго до запуску стейблкоїна WLF під назвою USD1, Binance надала компанії команду інженерів, які фактично побудували його технологічну основу.
  • Стратегічна угода. Навесні Binance уклала угоду з державним інвестиційним фондом ОАЕ MGX про продаж йому міноритарної частки в Binance за $2 млрд. При цьому Binance попросила, щоб розрахунок був здійснений саме в новому стейблкоїні USD1.

В результаті цієї операції ринкова капіталізація USD1 миттєво зросла з $127 млн до понад $2,1 млрд. За даними видання, близько 40% World Liberty Financial належить компаніям, пов’язаним із родиною Трампа.

Зазначається, що остаточне рішення щодо повернення Binance на ринок США очікується у найближчі тижні та місяці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
ValNa82
ValNa82
31 жовтня 2025, 9:54
#
В США все так саме як і в нас, просто маштаби більші, і також є ті хто «рівніший за інших»
Права і свободи…****
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
