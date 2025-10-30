Ціни на цукор впали до мінімуму за п'ять років

Ціна березневих ф'ючерсів на цукор-сирець (нерафінований цукор) на торгах у Нью-Йорку в четвер, 30 жовтня, знизилася на 2,4% і на мінімумі становила $0,1407 за фунт. Це мінімальний рівень за п'ять років — з 30 жовтня 2020 року. Про це свідчать дані торгів біржі ICE.

Чому падають ціни

Цього місяця ф'ючерси на цукор-сирець впали на 14%, що стало найбільшим місячним падінням із грудня 2023 року, пише Bloomberg.

Падіння цін спостерігається на тлі зростання очікувань збільшення постачання цукру з Бразилії через збільшення виробництва кукурудзяного етанолу в країні.

Тиск на ціни також надає потенційне відновлення експорту індійського цукру цього року. Бразилія — перший за величиною виробник цукру у світі. На другому місці знаходиться Індія.

Причому тут біопаливо

У Бразилії виробництво автопального з кукурудзи зараз коштує дешевше, ніж його виробництво з цукрової тростини. В результаті стрімке зростання виробництва автомобільного палива з кукурудзи призвело до витіснення виробників цукрової тростини з ринку біопалива. Їм довелося направити рекордну частку врожаю виробництва цукру.

Біопаливо — пальне, яке виробляється з органічних матеріалів (соя, ріпак, кукурудза, цукрова тростина, соняшник). Передбачалося, що це вид пального яке допоможе зменшити залежність від нафти як основного джерела енергії, а й пом'якшить ризики, пов'язані з браком невідновлюваних природних ресурсів.

Що кажуть аналітики

За даними компанії StoneX Group Services, зараз у Бразилії біопальне з цукрової тростини, як і раніше, переважає. Але в наступному сезоні, який почнеться в квітні, на частку біопального з кукурудзи буде припадати 32% замінника бензину, що виробляється в американській країні, порівняно з 23% у поточному сезоні.

За словами економіста Datagro Бруно Вандерлея де Фрейтаса, у бразильських виробників очеретяного цукру не буде іншого вибору, окрім як виробляти більше цукру.

Три тижні тому очікувалося, що профіцит постачання цукру в сезоні 2025/2026 становитиме 2 млн., а тепер оцінка зросла до 2,77 млн., повідомив генеральний директор McDougall Global View Майкл Макдугалл.

Додатково падінню цін на цукор сприяли очікування того, що Індія може дозволити експорт цього сезону. Влітку 2023 року Індія вперше за сім років призупинила експорт цукру, оскільки посуха знизила врожаї цукрової тростини в країні.

Виробники цукру в Індії закликають уряд дозволити експорт 2 млн тонн, щоб уникнути надлишку продукції на внутрішньому ринку.