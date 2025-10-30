Без варіантів: Пільги на імпорт енергообладнання будуть продовжені ще на рік

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 жовтня 2025, 17:45

Без варіантів: Пільги на імпорт енергообладнання будуть продовжені ще на рік

Українська влада розглядає продовження на рік пільг на ввезення електрогенеруючого обладнання на тлі триваючих атак рф. Про це повідомив голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев, зазначивши, що інших варіантів наразі немає.

Українська влада розглядає продовження на рік пільг на ввезення електрогенеруючого обладнання на тлі триваючих атак рф.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найближчим часом питання винесуть на засідання профільного комітету.

Депутати мають визначити обсяг пільг і конкретні товарні позиції, які підпадатимуть під пільговий режим. Рішення покликане підтримати енергосистему та споживачів у період підвищеного ризику дефіциту електроенергії.

Цю поправку під час розгляду держбюджету в першому читанні підтримали 248 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк. Однак він уточнив, що це рішення не остаточне і є лише дорученням уряду. Кабмін подасть фінальний текст проєкту держбюджету у листопаді.

Позиція галузі: стабільність стимулів — запорука розвитку

Асоціація сонячної енергетики України (АСЕУ) публічно підтримала ініціативу збереження пільг. У своїй позиції Асоціація нагадує, що ще у травні 2025 року зверталася до Данила Гетьманцева з офіційним проханням продовжити пільговий період для імпорту генеруючого обладнання після 1 січня 2026 року.

Голова правління АСЕУ Владислав Соколовський неодноразово підкреслював, що ці стимули дозволяють галузі зберігати темп розвитку навіть у складних воєнних умовах. Адже податкові пільги не лише зменшують витрати бізнесу, а й забезпечують енергетичну стабільність на місцях — у громадах, де встановлюються нові об'єкти генерації.

АСЕУ наголошує: спільна робота парламенту, уряду та бізнесу має забезпечити продумане рішення, що врахує як фіскальні інтереси держави, так і потребу у швидкому відновленні інфраструктури.

Для Global 100 RE Ukraine ця ситуація демонструє важливість відкритого діалогу між усіма гравцями енергетичного ринку. Збереження пільг — це не просто економічний інструмент, а механізм забезпечення довіри, інвестиційної стабільності та технологічного оновлення країни.

Такі дискусії є свідченням зрілості української енергетичної політики, яка вміє адаптуватися до викликів і водночас залишатися орієнтованою на сталий розвиток.

Global 100 RE Ukraine розглядає подібні процеси як частину ширшої трансформації — коли кожне рішення у сфері ВДЕ стає внеском у формування енергетично незалежної, сталої та європейської України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами