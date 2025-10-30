Без варіантів: Пільги на імпорт енергообладнання будуть продовжені ще на рік

Українська влада розглядає продовження на рік пільг на ввезення електрогенеруючого обладнання на тлі триваючих атак рф. Про це повідомив голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев, зазначивши, що інших варіантів наразі немає.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найближчим часом питання винесуть на засідання профільного комітету.

Депутати мають визначити обсяг пільг і конкретні товарні позиції, які підпадатимуть під пільговий режим. Рішення покликане підтримати енергосистему та споживачів у період підвищеного ризику дефіциту електроенергії.

Цю поправку під час розгляду держбюджету в першому читанні підтримали 248 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк. Однак він уточнив, що це рішення не остаточне і є лише дорученням уряду. Кабмін подасть фінальний текст проєкту держбюджету у листопаді.

Позиція галузі: стабільність стимулів — запорука розвитку

Асоціація сонячної енергетики України (АСЕУ) публічно підтримала ініціативу збереження пільг. У своїй позиції Асоціація нагадує, що ще у травні 2025 року зверталася до Данила Гетьманцева з офіційним проханням продовжити пільговий період для імпорту генеруючого обладнання після 1 січня 2026 року.

Голова правління АСЕУ Владислав Соколовський неодноразово підкреслював, що ці стимули дозволяють галузі зберігати темп розвитку навіть у складних воєнних умовах. Адже податкові пільги не лише зменшують витрати бізнесу, а й забезпечують енергетичну стабільність на місцях — у громадах, де встановлюються нові об'єкти генерації.

АСЕУ наголошує: спільна робота парламенту, уряду та бізнесу має забезпечити продумане рішення, що врахує як фіскальні інтереси держави, так і потребу у швидкому відновленні інфраструктури.

Для Global 100 RE Ukraine ця ситуація демонструє важливість відкритого діалогу між усіма гравцями енергетичного ринку. Збереження пільг — це не просто економічний інструмент, а механізм забезпечення довіри, інвестиційної стабільності та технологічного оновлення країни.

Такі дискусії є свідченням зрілості української енергетичної політики, яка вміє адаптуватися до викликів і водночас залишатися орієнтованою на сталий розвиток.

Global 100 RE Ukraine розглядає подібні процеси як частину ширшої трансформації — коли кожне рішення у сфері ВДЕ стає внеском у формування енергетично незалежної, сталої та європейської України.