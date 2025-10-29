Національний банк України встановив на 30 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,0115 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.
29 жовтня 2025, 16:28
Гривня зросла на сім копійок. НБУ встановив курс на четвер
- 1 долар США — 42,01 грн (42,08 грн станом на 29 жовтня);
- 1 євро — 48,86 грн (48,97 грн станом на 29 жовтня).
