Україна отримала $177 млн від Світового банку в межах двох проєктів підтримки реформ. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Гроші за проєктом

$147 млн — за проєктом SURGE «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління»;

$30 млн — за проєктом THRIVE «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність».

Отримані кошти були зараховані до загального фонду Держбюджету України.

Що відомо про проєкти

Обидва проєкти реалізуються за фінансовим інструментом Program-for-Results (PforR) — «Програма кредитування з прив’язкою до результатів». Цей підхід передбачає виділення коштів лише після досягнення визначених показників ефективності.

Проєкт SURGE реалізується в Україні з 2024 року. У його межах Світовий банк уклав з Україною угоди на понад 1 млрд доларів США, зокрема передбачивши $10 млн грантових коштів. Головна мета проєкту — забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями.

Для отримання чергового траншу Україна виконала низку умов, серед яких:

затвердила єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів на 2026−2028 роки (з урахуванням гендерних та кліматичних аспектів);

ухвалила методичні рекомендації щодо оцінки впливу публічних інвестиційних проєктів на довкілля;

підтвердила виконання Антикорупційної програми Державної податкової служби.

Проєкт THRIVE, започаткований у 2024 році, спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та зміцнення системи охорони здоров’я. Загальний обсяг фінансування становить $1,2 млрд, в його межах підписано угод на $449 млн кредитних коштів та $5 млн грантових коштів.

Черговий транш у розмірі $30 млн отримано авансом для подальшої підтримки реформи Програми медичних гарантій. Кошти буде спрямовано на посилення спроможності Національної служби здоров’я України моніторити діяльність медичних закладів і підвищувати якість надання медичних послуг.