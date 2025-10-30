Multi від Мінфін
30 жовтня 2025, 15:44

Україна отримала $177 млн від Світового банку

Україна отримала $177 млн від Світового банку в межах двох проєктів підтримки реформ. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Україна отримала $177 млн від Світового банку в межах двох проєктів підтримки реформ.
Фото: depositphotos

Гроші за проєктом

  • $147 млн — за проєктом SURGE «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління»;
  • $30 млн — за проєктом THRIVE «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність».

Отримані кошти були зараховані до загального фонду Держбюджету України.

Що відомо про проєкти

Обидва проєкти реалізуються за фінансовим інструментом Program-for-Results (PforR) — «Програма кредитування з прив’язкою до результатів». Цей підхід передбачає виділення коштів лише після досягнення визначених показників ефективності.

Проєкт SURGE реалізується в Україні з 2024 року. У його межах Світовий банк уклав з Україною угоди на понад 1 млрд доларів США, зокрема передбачивши $10 млн грантових коштів. Головна мета проєкту — забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями.

Для отримання чергового траншу Україна виконала низку умов, серед яких:

  • затвердила єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів на 2026−2028 роки (з урахуванням гендерних та кліматичних аспектів);
  • ухвалила методичні рекомендації щодо оцінки впливу публічних інвестиційних проєктів на довкілля;
  • підтвердила виконання Антикорупційної програми Державної податкової служби.

Проєкт THRIVE, започаткований у 2024 році, спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та зміцнення системи охорони здоров’я. Загальний обсяг фінансування становить $1,2 млрд, в його межах підписано угод на $449 млн кредитних коштів та $5 млн грантових коштів.

Черговий транш у розмірі $30 млн отримано авансом для подальшої підтримки реформи Програми медичних гарантій. Кошти буде спрямовано на посилення спроможності Національної служби здоров’я України моніторити діяльність медичних закладів і підвищувати якість надання медичних послуг.

До кінця року Україна очікує отримати додатково $249 млн у межах проєкту SURGE та $17,5 млн — у межах проєкту THRIVE.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
