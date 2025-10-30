Морква дорожчає: ціни зросли на 12% за тиждень

Після тривалого періоду цінової стагнації, що спостерігалася на українському ринку моркви з початку осені, вартість якісних коренеплодів почала зростати. За даними аналітиків проєкту EastFruit, лише за поточний тиждень морква подорожчала в середньому на 12%.

Причини зростання та поточні ціни

На сьогодні виробники відвантажують моркву за ціною 7−13 грн/кг (або $0,17-$0,31/кг), залежно від якості та обсягу партії.

Ключовим фактором зростання цін стало помітне підвищення торговельної активності. Водночас більшість господарств вирішили притримати якісний урожай, заклавши його на зберігання в очікуванні подальшого подорожчання. Як наслідок, пропозиція моркви високої якості на ринку дещо скоротилася.

Незважаючи на поточне зростання, аналітики зазначають, що морква в Україні все ще продається в середньому на 54% дешевше, ніж була зафіксована ціна за аналогічний період минулого року.

Прогноз

Учасники ринку не виключають, що поточна тенденція може бути тимчасовою. Подальше стрімке подорожчання може мотивувати фермерів розпочати активний розпродаж запасів зі сховищ. Це, своєю чергою, призведе до збільшення пропозиції на ринку та може спровокувати зворотний процес — зниження цін.