30 жовтня 2025, 14:02

Хочете почати інвестувати в стартап, але не знаєте як, приходьте на конференцію «Жити на відсотки»

8 листопада у Києві відбудеться ключова подія року для інвесторів — конференція «Жити на відсотки». Івент стане майданчиком, де обговорюватимуться дієві стратегії, успішні кейси та актуальні тренди ринку, з єдиною метою — навчити ваш капітал приносити дохід, поки ви відпочиваєте.

8 листопада у Києві відбудеться ключова подія року для інвесторів — конференція «Жити на відсотки».

Цього року у конференції «Жити на відсотки 2025» візьмуть участь спікери, які розглянуть інвестиційні настрої українців та найбільш доступні варіанти для інвестування в Україні та за кордоном.

Одним зі спікерів — Петро Чернишов. Це людина, яка поєднує бізнес та освіту, інвестує в стартапи і мріє про кращу Україну. Голова Наглядової Ради КАІ (Київський авіаційний інститут) та бізнес-янгол українських стартапів.

Він також ідейний лідер та засновник ГО «Контора Пі», екс-член Ради директорів Київської школи економіки та Наглядової ради «Фармак». Чернишов очолював бізнес Carlsberg в Україні (2006−2014) та працював президентом Kyivstar (2015−2018).

Як потрапити на «Жити на відсотки 2025»?

Придбати квитки можна за посиланням на сайті івенту. Участь доступна як офлайн, так і онлайн.

Долучайтеся до конференції та отримайте можливість стати частиною спільноти свідомих та розважливих українських інвесторів, які вміють чітко визначати цілі інвестування та обирати лише дієві стратегії.

Зробіть першу інвестицію у пасивний заробіток у майбутньому — купуйте квитки на «Жити на відсотки 2025»!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Botanic
Botanic
30 жовтня 2025, 16:06
#
Може назву конференції змінити на «Жити на відсотки з 2025грн.»))
+
0
drmx
drmx
30 жовтня 2025, 16:24
#
Ну, Петро навчить, звичайно))
Людина, яка живе в Англії та наїздами в Україні повчає інвестуванню. Особливо в стартапи. Бажаю успіхів інвесторам.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
