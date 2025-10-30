Акції Meta впали на 9% після звіту компанії

Акції Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, обвалилися на 9% у ході розширених торгів 29 жовтня. Головною причиною для розчарування інвесторів, ймовірно, став прибуток: він виявився приблизно в шість разів нижчим за очікування Уолл-стріт через разову витрату з податку на прибуток у розмірі майже $16 млрд, зазначає CNBC.

Падіння акцій

Вартість акцій Meta на постмаркеті опускалася приблизно до $683 — це на 9,1% менше за рівень закриття основних торгів. Після цього, зрештою, папери частково відіграли втрати: знижувалися приблизно на 7%.

Основна торгова сесія у середу закінчилася практично без зміни ціни: папери додали незначні 0,03%.

Meta прозвітувала про зростання виручки на 26% — до $51,2 млрд — у третьому кварталі, яке закінчилося 30 вересня. Це найвищий темп зростання виторгу з першого кварталу 2024 року, зазначає CNBC.

Проте скоригований прибуток на акцію (Diluted EPS) зменшився на 83% порівняно з тим самим періодом 2024 року — до $1,05.

Компанія пов'язала це з одноразовою негрошовою витратою з податку на прибуток у розмірі $15,93 млрд, пов'язаною з «Великим та прекрасним законом» Дональда Трампа. Без нього скоригований прибуток на акцію досяг би $7,25, стверджує Meta.

При цьому вона очікує, що цей закон забезпечить «значне скорочення» її грошових виплат за федеральними податками в США в частині 2025 року, що залишилася, і в наступні роки.

Будівництво ШІ-дата-центру

Раніше «Мінфін» писав, що компанія Meta Марка Цукерберга завершує залучення фінансового пакета на суму майже $30 мільярдів для свого дата-центру в Луїзіані, що є найбільшою приватною капітальною угодою в історії. Ця інноваційна фінансова модель може стати взірцем для інших технологічних гігантів, які потребують колосальних коштів на розвиток інфраструктури для штучного інтелекту .

