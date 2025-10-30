Знижки на Чорну п’ятницю вже не приваблюють 64% українців — Inweb

Станом на 2025 рік значна частина українців перебуває у вразливому фінансовому становищі (19% економлять на їжі, 17% покривають лише базові потреби), що формує обережну, але чутливу до акцій модель споживання. Агенція диджитал-маркетингу Inweb проаналізувала наміри споживачів та головні тренди перед сезоном великих знижок, зокрема Чорної п'ятниці.

Скепсис до акцій та чутливість до ціни

Незважаючи на фінансову вразливість, українці стають скептичнішими до самої концепції Чорної п'ятниці. Згідно з опитуванням Rakuten Viber, 83% респондентів не планують робити покупки в цей день, а 64% взагалі ніколи не купують через недовіру до заявлених знижок.

Проте ціна залишається ключовим фактором у прийнятті рішень. Дані за 2024 рік підтверджують цю чутливість: 1% зниження ціни стимулював додатковий попит на 1,029%. Війна та економічна нестабільність закріпили цю модель споживання, де кожна гривня має значення.

Відновлення імпульсивних покупок

У 2025 році спостерігається зростання спонтанних покупок (21% українців), причому серед молоді цей показник значно вищий: 31% зумерів та 23% міленіалів.

Новий тренд

Новим трендом стало використання ШІ у шопінгу: 13% покупців вже застосовували його, а ще 25% планують це зробити.

Зростання середнього чека

Чорна п'ятниця 2024 року продемонструвала перехід покупців до дорожчих товарів. За даними Rozetka, середній чек зріс на 40% відносно середнього по року. Аналогічні тренди фіксували «Фокстрот» (середній чек близько 9 000 грн) та АЛЛО (зростання на 35%).

Популярні категорії товарів

Попит під час розпродажів переважно формує легка промисловість: