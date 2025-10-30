Знижки на Чорну п’ятницю вже не приваблюють 64% українців — Inweb

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 жовтня 2025, 12:48

Знижки на Чорну п’ятницю вже не приваблюють 64% українців — Inweb

Станом на 2025 рік значна частина українців перебуває у вразливому фінансовому становищі (19% економлять на їжі, 17% покривають лише базові потреби), що формує обережну, але чутливу до акцій модель споживання. Агенція диджитал-маркетингу Inweb проаналізувала наміри споживачів та головні тренди перед сезоном великих знижок, зокрема Чорної п'ятниці.

Знижки на Чорну п’ятницю не приваблюють 64% українців
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скепсис до акцій та чутливість до ціни

Незважаючи на фінансову вразливість, українці стають скептичнішими до самої концепції Чорної п'ятниці. Згідно з опитуванням Rakuten Viber, 83% респондентів не планують робити покупки в цей день, а 64% взагалі ніколи не купують через недовіру до заявлених знижок.

Проте ціна залишається ключовим фактором у прийнятті рішень. Дані за 2024 рік підтверджують цю чутливість: 1% зниження ціни стимулював додатковий попит на 1,029%. Війна та економічна нестабільність закріпили цю модель споживання, де кожна гривня має значення.

Відновлення імпульсивних покупок

У 2025 році спостерігається зростання спонтанних покупок (21% українців), причому серед молоді цей показник значно вищий: 31% зумерів та 23% міленіалів.

Новий тренд

Новим трендом стало використання ШІ у шопінгу: 13% покупців вже застосовували його, а ще 25% планують це зробити.

Зростання середнього чека

Чорна п'ятниця 2024 року продемонструвала перехід покупців до дорожчих товарів. За даними Rozetka, середній чек зріс на 40% відносно середнього по року. Аналогічні тренди фіксували «Фокстрот» (середній чек близько 9 000 грн) та АЛЛО (зростання на 35%).

Популярні категорії товарів

Попит під час розпродажів переважно формує легка промисловість:

  • Одяг та взуття: 34% (лідер).
  • Їжа та алкоголь: 13% (товари повсякденного вжитку).
  • Гаджети: 12%.
  • Домашня техніка, дитячі товари, косметика та засоби догляду: по 9% у кожній категорії.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами