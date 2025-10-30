До 1 млн грн на бізнес: Кабмін оновив грантову програму Власна справа

Кабінет Міністрів ухвалив постанову , яка оновлює програму Власна справа. Тепер ще більше українців матимуть змогу отримати від держави гроші на відкриття або розвиток власної справи.

Що зміниться

Більше учасників. Гранти тепер можуть отримати не лише ветерани та їхні чоловіки/дружини, а і їхні батьки та повнолітні діти. А також люди з інвалідністю внаслідок війни.

Збільшення грантів. З 1 січня 2026 року Уряд планує збільшити максимальний розмір грантів:

100 000 грн — без умови створення робочих місць

200 000 грн — за одне створене робоче місце

300 000 грн — за два робочих місця

200 000 грн — для молоді віком 18−25 років

1 000 000 грн — для родин загиблих чи зниклих безвісти захисників за чотири робочі місця

Можливість повторного гранту. Якщо підприємець успішно реалізував перший проєкт, може отримати додатковий мікрогрант для подальшого розвитку.

Новий банк у програмі. Тепер грантовий рахунок можна буде й у Сенс Банку. Також у програмі доступні ПриватБанк та Ощадбанк.

Нагадаємо

«Власна Справа» — грантова програма Мінекономіки та складова державної політики «Зроблено в Україні». За три роки програма підтримала понад 28 000 українських підприємців, що започаткували тисячі бізнесів по всій країні та, в свою чергу, створили більше 51 000 робочих місць. Загальна сума виплачених грантів — понад 5 млрд грн.