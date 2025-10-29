Мідь оновила історичний максимум на тлі проблем з поставками та надій на угоду США-Китай

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2025, 19:12

Мідь оновила історичний максимум на тлі проблем з поставками та надій на угоду США-Китай

Ціни на мідь у Лондоні досягли нового рекордного рівня, оскільки перспектива послаблення напруженості у відносинах між США та Китаєм додала імпульсу стрімкому ралі, спричиненому перебоями з поставками з шахт та торговими дисбалансами через митну політику. Про це повідомляє Bloomberg 29 жовтня.

Ціни на мідь у Лондоні досягли нового рекордного рівня, оскільки перспектива послаблення напруженості у відносинах між США та Китаєм додала імпульсу стрімкому ралі, спричиненому перебоями з поставками з шахт та торговими дисбалансами через митну політику.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні ціни та причини зростання

Тримісячні ф'ючерси на Лондонській біржі металів (LME) піднялися до $11 146 за тонну, перевищивши попередній пік, встановлений у 2024 році. З початку року мідь, яка є ключовим промисловим металом та індикатором глобального економічного зростання, подорожчала більш ніж на чверть (+26%) і прямує до найкращого річного показника з 2017 року.

Цей рік виявився бурхливим для міді:

  • Проблеми з поставками: Збої на великих шахтах у Чилі, Африці та Індонезії (зокрема, на об'єктах Freeport McMoRan Inc, Ivanhoe Mines Ltd та чилійської Codelco), а також операційні проблеми на багатьох інших родовищах різко скоротили світові поставки. Цього тижня Anglo American Plc попередила про можливе зниження видобутку на своїй найважливішій шахті наступного року, аналогічні попередження лунали від Teck Resources Ltd. За даними CRU Group, через ці проблеми світове річне виробництво міді може скоротитися вперше з початку пандемії.
  • Торгові дисбаланси: Тарифна політика президента США Дональда Трампа спричинила значні цінові спотворення між ринком США та світовим еталоном LME. Трейдери масово завозили мідь до США в очікуванні мит, що призвело до стрибка цін на нью-йоркській біржі Comex. Хоча Трамп у серпні вирішив не обкладати митом сировинну мідь, а застосував їх до продуктів з доданою вартістю, він залишив можливість введення мит на сировину з 2027 року. Це призвело до того, що мідь продовжує «тяжіти» до США, посилюючи дефіцит для покупців в інших регіонах.
  • Надії на торговельну угоду: «Ціни на мідь підтримуються зростанням апетиту до ризику на тлі оптимізму щодо потенційної торговельної угоди між США та Китаєм», — зазначив Крейг Ленг, головний аналітик CRU Group.

На тлі цих факторів Morgan Stanley прогнозує, що у 2026 році світовий ринок міді зіткнеться з найсерйознішим дефіцитом за понад 20 років.

Прогнози та погляд на попит

Зростаючий дефіцит спонукає аналітиків підвищувати прогнози. Citigroup очікує ціну на рівні $12 000 за тонну вже у першій половині 2026 року, а деякі інші експерти вважають, що ця позначка буде досягнута ще раніше.

Водночас існують і стриманіші оцінки щодо траєкторії цін, пов'язані з неоднозначним прогнозом щодо попиту. Довгостроковий оптимізм (зростання використання у відновлюваній енергетиці, електромобілях, дата-центрах) нівелюється короткостроковими побоюваннями щодо впливу торгової війни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами