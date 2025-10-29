Мідь оновила історичний максимум на тлі проблем з поставками та надій на угоду США-Китай

Ціни на мідь у Лондоні досягли нового рекордного рівня, оскільки перспектива послаблення напруженості у відносинах між США та Китаєм додала імпульсу стрімкому ралі, спричиненому перебоями з поставками з шахт та торговими дисбалансами через митну політику. Про це повідомляє Bloomberg 29 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні ціни та причини зростання

Тримісячні ф'ючерси на Лондонській біржі металів (LME) піднялися до $11 146 за тонну, перевищивши попередній пік, встановлений у 2024 році. З початку року мідь, яка є ключовим промисловим металом та індикатором глобального економічного зростання, подорожчала більш ніж на чверть (+26%) і прямує до найкращого річного показника з 2017 року.

Цей рік виявився бурхливим для міді:

Проблеми з поставками: Збої на великих шахтах у Чилі, Африці та Індонезії (зокрема, на об'єктах Freeport McMoRan Inc, Ivanhoe Mines Ltd та чилійської Codelco), а також операційні проблеми на багатьох інших родовищах різко скоротили світові поставки. Цього тижня Anglo American Plc попередила про можливе зниження видобутку на своїй найважливішій шахті наступного року, аналогічні попередження лунали від Teck Resources Ltd. За даними CRU Group, через ці проблеми світове річне виробництво міді може скоротитися вперше з початку пандемії.

Торгові дисбаланси: Тарифна політика президента США Дональда Трампа спричинила значні цінові спотворення між ринком США та світовим еталоном LME. Трейдери масово завозили мідь до США в очікуванні мит, що призвело до стрибка цін на нью-йоркській біржі Comex. Хоча Трамп у серпні вирішив не обкладати митом сировинну мідь, а застосував їх до продуктів з доданою вартістю, він залишив можливість введення мит на сировину з 2027 року. Це призвело до того, що мідь продовжує «тяжіти» до США, посилюючи дефіцит для покупців в інших регіонах.

Надії на торговельну угоду: «Ціни на мідь підтримуються зростанням апетиту до ризику на тлі оптимізму щодо потенційної торговельної угоди між США та Китаєм», — зазначив Крейг Ленг, головний аналітик CRU Group.

На тлі цих факторів Morgan Stanley прогнозує, що у 2026 році світовий ринок міді зіткнеться з найсерйознішим дефіцитом за понад 20 років.

Прогнози та погляд на попит

Зростаючий дефіцит спонукає аналітиків підвищувати прогнози. Citigroup очікує ціну на рівні $12 000 за тонну вже у першій половині 2026 року, а деякі інші експерти вважають, що ця позначка буде досягнута ще раніше.

Водночас існують і стриманіші оцінки щодо траєкторії цін, пов'язані з неоднозначним прогнозом щодо попиту. Довгостроковий оптимізм (зростання використання у відновлюваній енергетиці, електромобілях, дата-центрах) нівелюється короткостроковими побоюваннями щодо впливу торгової війни.