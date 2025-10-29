Від Rolls-Royce до «Москвича»: Українці подарували одне одному майже 10 тисяч авто

У третьому кварталі 2025 року українці офіційно подарували один одному 9686 легкових автомобілів. Середній вік такого подарунка — 11 років. Про це йдеться в дослідженні аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Динаміка дарування авто

У липні українці подарували 3200 легковиків, у серпні — 3286 авто, що стало абсолютним піком активності. У вересні запал трохи вщух, і показник повернувся до липневого рівня — 3200.

Топ-10 марок

Беззаперечний лідер — Volkswagen (1053 шт.). Справжній «народний автомобіль» став і «народним подарунком». За ним крокує BMW (895 шт.) — мабуть, презент для тих, хто по-справжньому цінує драйв, а не лише практичність.

Далі у списку щільно йде перевірена часом трійка: Toyota (747), Audi (703) та Mercedes-Benz (609). Весь Топ-10 — знайомі нам обличчя: від надійної Skoda до роботящого Ford. Жодних несподіванок, лише класика, яка роками не втрачає актуальності.

Від Rolls-Royce до «Москвича»

Без родзинок не обійшлося. У статистиці за квартал з’явилися 6 Bentley, 9 Maserati, 2 Rolls-Royce і 2 Aston Martin — справжня тиха розкіш.

Але найцікавіший екземпляр — АЗЛК-402 1958 року. Зелений «Москвич» із минулого, скоріше за все, подарували не заради вигоди, а з ностальгії.

Не лише легковики

За три місяці українці подарували не лише легковики: 1014 вантажівок, понад 200 мотоциклів і 85 автобусів.