29 жовтня 2025, 17:45

Намібія здійснила рекордне погашення боргу в розмірі $750 мільйонів за один день

Намібія погасила єврооблігації на суму$750 мільйонів, що є найбільшим одноденним боргом в історії цієї південно-західноафриканської країни. Про це заявив голова центрального банку Йоганнес Гаваксаб, пише Bloomberg.

Намібія погасила єврооблігації на суму$750 мільйонів, що є найбільшим одноденним боргом в історії цієї південно-західноафриканської країни.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому це важливо

Міністр фінансів Еріка Шафудах зазначила, що погашення підвищить «нашу кредитоспроможність і створить вигідні для нас умови для потенційної майбутньої участі на світових ринках капіталу, якщо цього вимагатимуть обставини».

Вона розповіла, що облігації, випущені у 2015 році, були погашені за рахунок $444 мільйонів з так званого фонду погашення боргу, а також запозичень, організованих через Standard Bank Namibia, FNB Namibia та Bank of Windhoek разом з Absa Namibia. Уряд випустив облігацію з купоном 5,25% і використав гроші для фінансування інфраструктури та розвитку, а також для підтримки бюджету

За даними Банку Намібії, погашення боргу зменшить валютні резерви приблизно до 47 мільярдів намібійських доларів ($2,7 мільярда) до 31 грудня з 54,7 мільярда намібійських доларів на кінець вересня.

Сигнал для інвестора

«Викуп боргу є чітким сигналом для міжнародних інвесторів: Намібія залишається надійним та дисциплінованим позичальником», — сказав Альмандро Янсен, економіст Simonis Storm Securities Ltd.

Це демонструє, що, незважаючи на складне зовнішнє середовище та підвищену вартість запозичень, країні вдалося зберегти фіскальну стабільність та достатні резерви".

Однак Янсен попередив, що «якщо поточна траєкторія, коли запозичення випереджають зростання, а інвестиції залишаються низькими, країна ризикує втратити свої важко зароблені фіскальні буфери».

Державний борг на кінець вересня становив 176,3 мільярда намібійських доларів.

Економіка Намібії

Намібія має один із найвищих ВВП на душу населення в Африці. Однак через нерівномірний розподіл доходів половина населення живе за межею бідності.

Економіка Намібії залежить від видобутку та переробки мінералів, таких як алмази, уран, свинець, цинк, олово, срібло та вольфрам. Виробниче сільське господарство є основним джерелом прибутку для 50% населення Намібії.

Темп зростання ВВП у Намібії складе -2,00 відсотка до кінця поточного кварталу, згідно з глобальними макроекономічними моделями та очікуваннями аналітиків Trading Economics.

У довгостроковій перспективі темп зростання ВВП Намібії прогнозується на рівні близько 6,00 відсотка у 2026 році та 5,00 відсотка у 2027 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
