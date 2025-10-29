OKKO та WOG підвищили ціни на дизель вперше з червня

Дві великі мережі АЗС, ОККО та WOG, підвищили вартість дизельного пального на 1 гривню за літр. Це перше зростання ціни на дизель у цих мережах з кінця червня 2025 року. Причиною стало збільшення гуртових цін на пальне. Про це пише галузеве видання «Нафторинок» 29 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові ціни та причини зростання

Після підвищення ціна на стандартне дизпальне в мережах ОККО та WOG становить 59,99 грн/л, а на преміальне ДП — 62,99 грн/л.

Як пояснює видання, це стало наслідком зростання гуртових цін, які з початку жовтня збільшилися в середньому на 2,65 грн/л, або на 5,6%.

Водночас ціни на бензин та автогаз у цих мережах залишилися без змін:

А-95: 61,99 грн/л

А-95 Преміум: 64,99 грн/л

А-100: 71,99 грн/л

Автогаз: 35,98−35,99 грн/л

Реакція інших мереж

Підвищення цін на дизель великими гравцями відбулося після того, як протягом останніх днів коригування вже провели деякі інші мережі. Серед них Marshal, «БРСМ-Нафта», Chipo, BVS, а також низка регіональних операторів, таких як Vt Petroleum, SVR, Slon, «Дніпронефть», «Перон», Neon та інші.

Контекст ринку

Це підвищення цін на дизель стало помітною подією, оскільки ціни на пальне залишалися відносно стабільними протягом літа. Ще влітку заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук прогнозував, що до кінця 2025 року суттєвих змін цін на пальне не очікується. На початку липня середня ціна на дизель по Україні навіть фіксувалася на рівні близько 55,86 грн/л. Водночас у червні спостерігалося скорочення імпорту дизпального.