Visa розширює криптосервіси: підтримка чотирьох стейблкоїнів на чотирьох блокчейнах

Компанія Visa додала підтримку чотирьох стейблкоїнів на чотирьох різних мережах. Про це заявив генеральний директор компанії Раян Макінерні під час телефонної конференції, яку опублікували у The Motley Fool.

Розширення криптоможливостей

Visa додала можливість роботи з чотирма стейблкоїнами у чотирьох різних мережах. Ці стабільні монети, прив'язані до двох фіатних валют, можна буде конвертувати у 25 національних валют.

Платформа «Visa-as-a-Service»

Макінерні підкреслив, що в основі нової моделі лежить концепція «Visa-as-a-Service», яка надає учасникам ринку повний стек для побудови платіжних рішень, що включає:

Базовий шар («мережа мереж» Visa).

Рівень сервісів та інструментів.

Рівень готових рішень.

Рівень доступу (SDK та API).

Ключові досягнення 2025 року

Компанія масштабувала свій базовий рівень («мережа мереж») шляхом збільшення кількості точок до 12 млрд та підготовки до впровадження нового покоління процесингового центру VisaNet.

Серед інших результатів:

Криптотранзакції: З 2020 року Visa обробила угод у криптоактивах та стейблкоїнах на загальну суму $140 млрд.

Токенізація: Кількість Visa Tokens (замінників реальних номерів карт) зросла до 16 млрд.

Безпека: Система Visa Scam Disruption запобігла збиткам на $1 млрд.

Штучний інтелект (ШІ): Компанія розвиває ШІ-систему Visa Intelligent Commerce для персоналізації та безпеки, а також запустила MCP Server для взаємодії ШІ-систем з API компанії.

«Ми перестали бути просто мережею карток. Тепер Visa — це платформа, на якій можна будувати фінансові продукти: від платежів до криптоактивів, від бізнес-карток до ШІ-інструментів», — резюмував гендиректор Visa.

Нагадаємо

У липні 2025 року, Visa оголошувала про підтримку PYUSD, USDG та EURC, які, ймовірно, увійшли до згаданої четвірки.

Крім того, наприкінці вересня компанія запустила пілотний проєкт транскордонних платежів у стейблкоїні USDC.

Що таке стейблкоїни

Стейблкоїн (наприклад, USDC або USDT) — це цифровий аналог долара, який можна миттєво і дешево передавати через блокчейн без посередництва банків. Саме ця стабільність робить їх ідеальним інструментом для платежів та розрахунків.