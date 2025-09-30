Visa починає використовувати стейблкоїни для міжнародних розрахунків

Платіжний гігант Visa оголосив про запуск пілотної програми, яка дозволить бізнесу використовувати стейблкоїни для фінансування міжнародних платежів замість традиційних валют. Цей крок свідчить про зростаюче визнання цифрових активів у традиційній фінансовій системі та може суттєво прискорити транскордонні розрахунки. Про це повідомляє Reuters 30 вересня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як це працюватиме та що змінилося

Пілотний проєкт дозволить банкам, компаніям з грошових переказів та іншим фінансовим установам попередньо поповнювати свої рахунки стейблкоїнами замість того, щоб тримати депозити в різних національних валютах. Це може зробити міжнародні транзакції швидшими та вивільнити значні обсяги капіталу, які компанії змушені «заморожувати» по всьому світу для покриття місцевих виплат.

Ключовим поштовхом для цієї ініціативи стало ухвалення у США закону «Genius Act», який встановив чіткі правила для емітентів стейблкоїнів.

«Закон „Genius Act“ змінив усе. Він зробив усе набагато легітимнішим. До появи цієї регуляторної чіткості всі великі установи вагалися», — зазначив в інтерв'ю Reuters Марк Нельсен, керівник відділу комерційних рішень Visa.

Переваги для бізнесу: швидкість та вільний капітал

Головна мета ініціативи — вирішити одну з ключових проблем міжнародної торгівлі: повільні та дорогі транскордонні платежі. Використання стейблкоїнів на глобальній мережі Visa може запропонувати бізнесу два основні переваги:

Швидкість: Розрахунки на блокчейні можуть відбуватися майже миттєво, 24/7, на відміну від традиційних банківських переказів, які залежать від годин роботи банків та можуть займати кілька днів.

Ефективність капіталу: Компаніям більше не потрібно буде тримати великі суми в різних валютах на рахунках у різних країнах, що вивільнить кошти для інвестицій та операційної діяльності.

Загроза для банків чи новий інструмент?

Поширення стейблкоїнів викликає занепокоєння у деяких учасників фінансового ринку, зокрема у регіональних банків, які можуть втратити частину доходів від міжнародних переказів.

Проте Visa обирає шлях співпраці, а не конкуренції. Компанія не створює нову платіжну систему з нуля, а інтегрує технологію стейблкоїнів у свою вже існуючу глобальну інфраструктуру, якій довіряють мільйони компаній.

Що таке стейблкоїни: цифрові долари на блокчейні

Стейблкоїн (наприклад, USDC або USDT) — це цифровий аналог долара, який можна миттєво і дешево передавати через блокчейн без посередництва банків. Саме ця стабільність робить їх ідеальним інструментом для платежів та розрахунків.