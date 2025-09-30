Visa починає використовувати стейблкоїни для міжнародних розрахунків

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2025, 12:28

Visa починає використовувати стейблкоїни для міжнародних розрахунків

Платіжний гігант Visa оголосив про запуск пілотної програми, яка дозволить бізнесу використовувати стейблкоїни для фінансування міжнародних платежів замість традиційних валют. Цей крок свідчить про зростаюче визнання цифрових активів у традиційній фінансовій системі та може суттєво прискорити транскордонні розрахунки. Про це повідомляє Reuters 30 вересня.

Платіжний гігант Visa оголосив про запуск пілотної програми, яка дозволить бізнесу використовувати стейблкоїни для фінансування міжнародних платежів замість традиційних валют.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як це працюватиме та що змінилося

Пілотний проєкт дозволить банкам, компаніям з грошових переказів та іншим фінансовим установам попередньо поповнювати свої рахунки стейблкоїнами замість того, щоб тримати депозити в різних національних валютах. Це може зробити міжнародні транзакції швидшими та вивільнити значні обсяги капіталу, які компанії змушені «заморожувати» по всьому світу для покриття місцевих виплат.

Ключовим поштовхом для цієї ініціативи стало ухвалення у США закону «Genius Act», який встановив чіткі правила для емітентів стейблкоїнів.

«Закон „Genius Act“ змінив усе. Він зробив усе набагато легітимнішим. До появи цієї регуляторної чіткості всі великі установи вагалися», — зазначив в інтерв'ю Reuters Марк Нельсен, керівник відділу комерційних рішень Visa.

Переваги для бізнесу: швидкість та вільний капітал

Головна мета ініціативи — вирішити одну з ключових проблем міжнародної торгівлі: повільні та дорогі транскордонні платежі. Використання стейблкоїнів на глобальній мережі Visa може запропонувати бізнесу два основні переваги:

  • Швидкість: Розрахунки на блокчейні можуть відбуватися майже миттєво, 24/7, на відміну від традиційних банківських переказів, які залежать від годин роботи банків та можуть займати кілька днів.
  • Ефективність капіталу: Компаніям більше не потрібно буде тримати великі суми в різних валютах на рахунках у різних країнах, що вивільнить кошти для інвестицій та операційної діяльності.

Загроза для банків чи новий інструмент?

Поширення стейблкоїнів викликає занепокоєння у деяких учасників фінансового ринку, зокрема у регіональних банків, які можуть втратити частину доходів від міжнародних переказів.

Проте Visa обирає шлях співпраці, а не конкуренції. Компанія не створює нову платіжну систему з нуля, а інтегрує технологію стейблкоїнів у свою вже існуючу глобальну інфраструктуру, якій довіряють мільйони компаній.

Що таке стейблкоїни: цифрові долари на блокчейні

Стейблкоїн (наприклад, USDC або USDT) — це цифровий аналог долара, який можна миттєво і дешево передавати через блокчейн без посередництва банків. Саме ця стабільність робить їх ідеальним інструментом для платежів та розрахунків.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами