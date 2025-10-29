Multi від Мінфін
29 жовтня 2025, 14:56

Найгірший спад з 1990-х: Центробанк РФ змоделював колапс економіки при нафті по $35 та посиленні санкцій

Економіка Росії може скорочуватися два роки поспіль вперше з середини 1990-х, інфляція ризикує досягти 10-річного максимуму, а громадянам та бізнесу доведеться різко скоротити споживання та інвестиції. Такі параметри Центральний банк РФ заклав у свій «ризиковий сценарій», який передбачає падіння цін на нафту до $30−35 за барель та посилення західних санкцій. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на документ ЦБ РФ «Основні напрями єдиної державної грошово-кредитної політики на 2026 рік та період 2027 і 2028 років».

Центробанк РФ змоделював колапс економіки

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Затяжний спад та втрата доходів

У «ризиковому» варіанті прогнозу російський ВВП знижується на 2,5−3,5% у 2026 році та ще на 2−3% у 2027 році. На піку спаду — у четвертому кварталі 2026 року — темпи падіння можуть сягнути 6−7% у річному вимірі. Це буде перше дворічне падіння ВВП з часів кризи середини 1990-х.

Економіка в такому сценарії втрачає $108 млрд експортних доходів у 2026 році та ще $51 млрд у 2027-му. Загальний обсяг експорту може впасти до $255 млрд — найнижчого рівня з 2005 року. Для порівняння: минулого року експорт РФ становив $434 млрд, а цьогоріч очікується на рівні $414 млрд.

Причинами такого розвитку подій ЦБ називає «посилення зовнішньоторговельних суперечностей, наростання процесів деглобалізації, суттєвіше підвищення імпортних мит у світі та різке зниження темпів зростання найбільших економік».

Розгін інфляції та жорстка політика

Інфляція в цьому сценарії прискорюється до 10,5−12,5% — найвищого рівня з 2005 року. Щоб її приборкати, Центробанк буде змушений знову різко підвищувати ключову ставку — до 17,5−19,5% у 2026 році та 18−20% у 2027-му.

Затягування пасків: Споживання та інвестиції під ударом

«Ризиковий» сценарій передбачає значне погіршення рівня життя та ділової активності:

  • Споживання населення: скорочується на 0,5−1,5% у перший рік кризи (2026) та на 6−7% у другий (2027).
  • Інвестиції бізнесу: радикально скорочуються — на 11−13% у 2026 році та ще на 5−7% у 2027-му.

Вичерпання резервів та секвестр бюджету

Посилення санкційного тиску, за прогнозом ЦБ, призведе до розширення дисконту на російські товари, а також скорочення експорту та видобутку нафти. У поєднанні зі значним падінням цін на нафту це призведе до інтенсивного використання Фонду національного добробуту (ФНД).

Центробанк попереджає про ризики швидкого вичерпання ліквідної частини коштів фонду вже за підсумками 2026 року. В цих умовах уряд буде змушений запустити секвестр бюджету, скорочуючи видатки «у відносному вираженні».

Історичні паралелі та попередні попередження

Ще у березні ЦБ проводив стрес-тестування банківської системи на випадок реалізації «ризикового сценарію». А в лютому, як повідомлялося, регулятор представив закриту доповідь для уряду, в якій попереджав про загрозу тривалого падіння цін на нафту через плани США та країн ОПЕК збільшити видобуток.

У доповіді Центробанк вказував на історичний прецедент середини 1980-х років, коли Саудівська Аравія втричі наростила видобуток, обваливши світові ціни з $30 до $10−15 за барель. Це спричинило гостру валютну кризу в Радянському Союзі, яка через 6 років закінчилася його банкрутством та розвалом.

Про ФНД

Державний резервний фонд РФ, що формується за рахунок нафтогазових доходів. Його ліквідна частина (кошти на рахунках у ЦБ) використовується для покриття дефіциту бюджету.

Чому це важливо

Оприлюднення такого песимістичного «ризикового сценарію» самим Центральним банком РФ є визнанням серйозних вразливостей російської економіки. Сценарій демонструє:

  • Критичну залежність від цін на нафту: Падіння до $30−35/барель може запустити ланцюгову реакцію кризи.
  • Дієвість західних санкцій: Їх посилення розглядається як ключовий фактор поглиблення спаду.
  • Загрозу вичерпання резервів: ФНД, який допомагав згладжувати попередні кризи, може бути вичерпаний дуже швидко.
  • Високу соціальну ціну: Сценарій передбачає значне падіння рівня життя населення та інвестиційної активності.

Хоча це лише один із можливих сценаріїв (поряд із базовим).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
