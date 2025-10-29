DBS та Goldman Sachs провели першу в історії позабіржову угоду з криптоопціонами між банками

DBS та Goldman Sachs заявили про завершення першої в історії позабіржової угоди з криптовалютними опціонами між банками, що знаменує значний крок в інституціоналізації цифрових активів в Азії. Про це пише Сoindesk.

Деталі угоди

Угода включала опціони на біткоїн і ефір з розрахунком готівкою, що дозволило банкам хеджувати ризики, пов'язані з продуктами, прив'язаними до криптовалют.

OTC-угода (від англ. Over-the-Counter, позабіржова) — це прямий договір купівлі-продажу активу, укладений між двома сторонами (покупцем і продавцем) поза офіційною біржею. Такі угоди проводяться безпосередньо або за допомогою брокера, минаючи стандартні біржові майданчики, і можуть містити широкий спектр фінансових інструментів, таких як акції, облігації, криптовалюти та деривативи.

Подібні операції відображають практики, які давно застосовують у традиційних фінансах, пропонуючи інституційним портфельним менеджерам структуровані та настроювані інструменти управління ризиками.

Опціони надають власникам право, але з зобов'язання, здійснювати угоди з базовим активом за заздалегідь встановленою ціною протягом певного періоду.

«Професійні інвестори прагнуть безпечних, надійних і добре керованих платформ для формування своїх портфелів цифрових активів», — заявив Джекі Тай, керівник відділу торгів і структурування в сінгапурській установі.

«Наша угода з Goldman Sachs демонструє, як платформи тепер можуть використовувати високі кредитні рейтинги та можливості структурування банків для впровадження кращих практик традиційних фінансів в екосистему цифрових активів», — заявив Тай у заяві.

Goldman Sachs, одна з перших фірм Уолл-стріт, яка запропонувала криптодеривативи інституційним клієнтам, заявила, що угода відображає еволюцію структури ринку.

«Ця угода знаменує собою розвиток міжбанківського ринку позабіржових криптовалютних опціонів з розрахунком готівкою, в області якої ми очікуємо продовження зростання в міру того, як інституційні інвестори стають все більш активними», — сказав Макс Мінтон, керівник напряму цифрових активів банку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.