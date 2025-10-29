DBS та Goldman Sachs провели першу в історії позабіржову угоду з криптоопціонами між банками

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2025, 14:33

DBS та Goldman Sachs провели першу в історії позабіржову угоду з криптоопціонами між банками

DBS та Goldman Sachs заявили про завершення першої в історії позабіржової угоди з криптовалютними опціонами між банками, що знаменує значний крок в інституціоналізації цифрових активів в Азії. Про це пише Сoindesk.

DBS та Goldman Sachs заявили про завершення першої в історії позабіржової угоди з криптовалютними опціонами між банками, що знаменує значний крок в інституціоналізації цифрових активів в Азії.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі угоди

Угода включала опціони на біткоїн і ефір з розрахунком готівкою, що дозволило банкам хеджувати ризики, пов'язані з продуктами, прив'язаними до криптовалют.

OTC-угода (від англ. Over-the-Counter, позабіржова) — це прямий договір купівлі-продажу активу, укладений між двома сторонами (покупцем і продавцем) поза офіційною біржею. Такі угоди проводяться безпосередньо або за допомогою брокера, минаючи стандартні біржові майданчики, і можуть містити широкий спектр фінансових інструментів, таких як акції, облігації, криптовалюти та деривативи.

Подібні операції відображають практики, які давно застосовують у традиційних фінансах, пропонуючи інституційним портфельним менеджерам структуровані та настроювані інструменти управління ризиками.

Опціони надають власникам право, але з зобов'язання, здійснювати угоди з базовим активом за заздалегідь встановленою ціною протягом певного періоду.

«Професійні інвестори прагнуть безпечних, надійних і добре керованих платформ для формування своїх портфелів цифрових активів», — заявив Джекі Тай, керівник відділу торгів і структурування в сінгапурській установі.

«Наша угода з Goldman Sachs демонструє, як платформи тепер можуть використовувати високі кредитні рейтинги та можливості структурування банків для впровадження кращих практик традиційних фінансів в екосистему цифрових активів», — заявив Тай у заяві.

Goldman Sachs, одна з перших фірм Уолл-стріт, яка запропонувала криптодеривативи інституційним клієнтам, заявила, що угода відображає еволюцію структури ринку.

«Ця угода знаменує собою розвиток міжбанківського ринку позабіржових криптовалютних опціонів з розрахунком готівкою, в області якої ми очікуємо продовження зростання в міру того, як інституційні інвестори стають все більш активними», — сказав Макс Мінтон, керівник напряму цифрових активів банку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами