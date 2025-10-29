Південна Корея закликає банки випускати стейблкоїни, у Франції хочуть біткоїн-резерв: що нового

Центробанк Південної Кореї закликав банки випускати стейблкоїни замість приватних компаній

Банк Кореї (BOK) поставив під сумнів здатність приватних емітентів забезпечити надійність стейблкоїнів як цифрової форми національної валюти. Регулятор наголосив, що для гарантування стабільності таких активів потрібен високий рівень довіри, яким приватні компанії не володіють.

У своєму звіті центральний банк підкреслив, що «валюта функціонує не завдяки технології, а завдяки довірі», спростовуючи тезу про те, що сам лише блокчейн здатний гарантувати стабільність.

BOK виділив три основні аспекти:

потенціал та роль стейблкоїнів: стейблкоїни можуть розширити фінансову інфраструктуру, але «довіра до інструментів є критичною»;

регулювання та управління: «важливими є нормативні рамки, безпека, резерви та механізми контролю», щоб забезпечувати виконання обіцянки 1:1 до національної валюти;

інтеграція з платіжними системами: в «еру цифрових грошей» цифрові активи мають працювати «разом із традиційними фінансами», а не поза ними.

Аналітики BOK вважають, що ризики є особливо високими для стейблкоїнів, номінованих у валютах, відмінних від долара США, навіть якщо це валюти з високим резервним статусом, як-от євро.

На думку Центробанку, технологічні інновації мають супроводжуватися регуляторною надійністю, створюючи «гармонію інновацій і довіри».

Саме тому BOK пропонує, щоб традиційні банки відігравали ключову роль у запуску та управлінні стейблкоїнами. Регулятор пропонує поетапне впровадження:

Перший етап: Випуск стейблкоїнів має бути дозволений лише банкам.

Подальше розширення: Лише згодом, після встановлення надійних механізмів, ринок може поступово розширюватися на приватний сектор.

Успішний дебют: Обсяг торгів спотовими ETF на базі Solana, Litecoin і Hedera склав майже $68 млн

28 жовтня 2025 року на ринку біржі NYSE відбувся довгоочікуваний дебют нових спотових біржових фондів (ETF) на базі трьох криптовалют: Solana, Litecoin та Hedera. За даними SoSoValue, загальний обсяг торгів цими продуктами у перший день торгів склав значну суму — $67,92 млн.

Найбільший інтерес інвестори виявили до Solana-ETF. Фонд BSOL від компанії Bitwise домінував за показниками, згенерувавши обсяг торгів у $57,91 млн. При цьому чистий приплив капіталу в BSOL був ще вищим і досяг $69,45 млн.

Інші фонди продемонстрували такі результати:

HBR (Hedera, Canary Capital) показав обсяг торгів $8,63 млн.

LTCC (Litecoin, Canary Capital) мав обсяг торгів $1,38 млн.

Дані щодо чистого припливу коштів для HBR та LTCC наразі відсутні.

Ці продукти були запущені на біржі NYSE після того, як біржа подала відповідну заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Експерт Bloomberg Intelligence, Ерік Балчунас, прокоментував запуск, назвавши його «сильним стартом». Його попередній прогноз щодо обсягу торгів ($52 млн, $7 млн і $8 млн відповідно) виявився досить точним. Балчунас підкреслив, що це найкращий дебют серед усіх біржових фондів, які були запущені протягом 2025 року.

Він також зазначив високу початкову ліквідність BSOL: «… у нього вклали $220 млн [початкова ліквідність від постачальника ETF]… це було б навіть більше, ніж дебют ETHA [спотовий Ethereum-ETF від BlackRock]. У будь-якому разі, це сильний старт».

Важливою відмінністю BSOL є те, що він дозволяє стейкінг активів трасту. Згідно із заявкою, Bitwise має намір використовувати до 100% коштів під управлінням для стейкінгу.

Нагадаємо, що раніше, у липні 2025 року, на ринок США вже виходив перший спотовий Solana-ETF від REX Shares і Osprey Funds. Однак він мав іншу структуру, що дозволило прискорити процедуру схвалення. Тоді чистий приплив капіталу в перший день склав близько $12 млн, що було менше, ймовірно, через відмінності у специфікації фонду порівняно зі структурою вже діючих біткоїн- та Ethereum-ETF.

У Франції партія UDR пропонує створити біткоїн-резерв на 420 000 BTC

У французькому парламенті готується до розгляду масштабний законопроєкт, орієнтований на підтримку та інтеграцію криптовалют. Як повідомив співзасновник медіа The Big Whale Ґреґорі Реймонд, законодавчу ініціативу внесе партія UDR під керівництвом Еріка Сьотті.

Законопроєкт охоплює три ключові напрямки, які можуть суттєво змінити ставлення Франції до цифрових активів:

1. Створення національного біткоїн-резерву

Пропонується заснувати спеціалізовану державну установу, метою якої стане накопичення 420 000 BTC. Цей обсяг становить приблизно 2% від загального обігу біткоїна.

Накопичення пропонується здійснювати протягом 7−8 років, використовуючи такі джерела:

Майнінг за рахунок надлишкової атомної та гідроенергії.

Біткоїни, вилучені в результаті судових процесів.

Щоденні державні покупки біткоїнів.

Можливість сплати податків у біткоїнах.

2. Підтримка стейблкоїнів у євро

Законопроєкт пропонує визнати стейблкоїни, прив'язані до євро, як життєздатну альтернативу традиційним платіжним системам (Visa та Mastercard). Ініціатива включає:

Податкові пільги: Звільнення від податків для щоденних платежів до 200 євро.

Спрощення платежів: Дозвіл на сплату податків стейблкоїнами.

Регуляторна позиція: Спрощення деяких вимог регулювання MiCA та активна протидія впровадженню цифрового євро на рівні ЄС.

3. Пільги для майнерів та криптоіндустрії

Для стимулювання розвитку галузі пропонується надати ряд пільг, зокрема:

Гнучке оподаткування енергоспоживання для майнінгових дата-центрів.

Інтеграція криптоактивів в інвестиційні рахунки PEA через біржові продукти.

Перегляд пруденційних правил ЄС щодо ризикових активів для банків.

Незважаючи на амбітність, шанси на ухвалення законопроєкту наразі оцінюються як невисокі. Законодавча ініціатива не увійшла до бюджету країни і подана без підтримки інших парламентських фракцій. Партія UDR має лише 16 місць із 577 у Національних зборах.

Проте, як зазначив Реймонд, ця ініціатива є важливим кроком. Вона демонструє спробу частини французьких політиків відкрито заявити про себе як про прихильників і лобістів криптоіндустрії.

World Liberty Financial розподілить 8,4 млн токенів WLFI серед ранніх користувачів стейблкоїна USD1

Компанія World Liberty Financial оголосила про майбутній розподіл значної кількості своїх токенів управління WLFI. Загалом 8,4 мільйона WLFI будуть розподілені серед активних учасників програми лояльності USD1 Points.

Нагороди призначені для користувачів, які протягом останніх двох місяців активно заробляли бали. Бали нараховувалися за торгівлю парами з USD1 на партнерських платформах, а також за підтримку балансу цього стейблкоїна.

Програма лояльності була запущена з метою просування екосистеми USD1 та заохочення її ранніх користувачів. Токени WLFI є токенами управління, які надають власникам право брати участь у голосуваннях та ухваленні рішень у рамках протоколу.

Початковий розподіл токенів відбудеться на шести великих централізованих біржах:Gate.io,KuCoin,LBank,HTX Global, Flipster та MEXC. Кожна біржа самостійно встановить точні дати та критерії для отримання нагород.

Представники World Liberty підкреслили, що мета ініціативи — стимулювати використання USD1 і зміцнити його позицію в екосистемі. Компанія також планує розширювати програму лояльності, додаючи нові торгові пари, методи заробітку балів та можливості взаємодії з DeFi-платформами.

World Liberty Financial, проєкт, який, зокрема, підтримує родина Дональда Трампа, активно розвиває напрямок токенізації реальних активів. У майбутньому цей напрямок може бути тісно пов'язаний зі стейблкоїном USD1.