Бренд Carlo Pazolini закрив останній магазин в Україні

Мережа Carlo Pazolini закрила свій останній магазин і пішла з українського ринку. Про це NV Бізнес повідомили у контакт-центрі ритейлера.

Деталі

«Наші магазини в Україні припинили свою діяльність», — повідомили у контакт-центрі Carlo Pazolini. На це рішення вплинуло «багато факторів», додали там, не уточнюючі які саме.

Водночас сайт інтернет-магазину Carlo Pazolini працює, товар можна замовити.

Нагадаємо

Один з останніх українських магазинів ритейлера з російським корінням працював у Києві на проспекті Берестейському, 19. Станом на 26 жовтня 2025 року він зачинений.

Перший магазин в Україні Carlo Pazolini відкрила у 1997 році, станом на жовтень 2012-го мережа мала 21 магазин у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Донецьку, Запоріжжі, Вінниці та Рівному. У травні 2017 року кількість українських магазинів Carlo Pazolini знизилася до 16.