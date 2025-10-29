Мінфін розмістив ОВДП на 6,9 мільярда гривень. Що пропонували інвестору

Міністерство фінансів 28 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Що пропонували інвесторам

Інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 2,1 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року та 2,8 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Зазначається, що у жовтні вже вдалося залучити 64,7 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року — 473,1 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн грн.