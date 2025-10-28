PayPal інтегрує свою платіжну систему у ChatGPT. Акції злетіли на 15%

PayPal та OpenAI підписали угоду про впровадження цифрового гаманця PayPal у ChatGPT, повідомили компанії CNBC.

Деталі

Користувачі платіжної системи зможуть купувати через ChatGPT, а продавці — виставляти там свої товари вже з початку наступного року.

У рамках партнерства PayPal буде відповідати за маршрутизацію платежів, перевірку трансакцій та інші технічні процеси обробки для продавців, які працюють через ChatGPT, щоб їм не потрібно було окремо підключатися до OpenAI.

Крім того, PayPal розширить використання корпоративних ШІ-інструментів OpenAI для оптимізації внутрішніх процесів та прискорення розробки продуктів.

«У нас сотні мільйонів лояльних власників гаманців PayPal, які тепер зможуть натиснути кнопку „Buy with PayPal“ прямо в ChatGPT і безпечно оформити покупку», — заявив CNBC гендиректор PayPal Алекс Крісс.

Він наголосив, що всі учасники екосистеми — і покупці, і продавці — проходять верифікацію, що знижує ризик шахрайства. Користувачі зможуть оплачувати покупки з банківських рахунків, карток або внутрішнього балансу PayPal, при цьому зберігаючи доступ до стандартних гарантій компанії: захисту покупця, відстеження посилок та процедур врегулювання спорів.

Ця угода робить PayPal першим партнером OpenAI у сфері електронної торгівлі, зазначає CNBC. Компанія має намір стати основною платіжною інфраструктурою для майбутньої доби «агентської комерції» — покупок, які здійснюються за допомогою ШІ, додає телеканал.

Раніше PayPal вже уклав аналогічні угоди з Google та ШІ-платформою Perplexity.

На тлі новини акції PayPal під час розширених торгів у США 28 жовтня злетіли майже на 15,5% — до $80,9. З початку року ринкова вартість компанії пішла у мінус на 17%.