PayPal інтегрує свою платіжну систему у ChatGPT. Акції злетіли на 15%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 жовтня 2025, 17:10

PayPal інтегрує свою платіжну систему у ChatGPT. Акції злетіли на 15%

PayPal та OpenAI підписали угоду про впровадження цифрового гаманця PayPal у ChatGPT, повідомили компанії CNBC.

PayPal та OpenAI підписали угоду про впровадження цифрового гаманця PayPal у ChatGPT, повідомили компанії CNBC.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіКористувачі платіжної системи зможуть купувати через ChatGPT, а продавці — виставляти там свої товари вже з початку наступного року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Користувачі платіжної системи зможуть купувати через ChatGPT, а продавці — виставляти там свої товари вже з початку наступного року.

У рамках партнерства PayPal буде відповідати за маршрутизацію платежів, перевірку трансакцій та інші технічні процеси обробки для продавців, які працюють через ChatGPT, щоб їм не потрібно було окремо підключатися до OpenAI.

Крім того, PayPal розширить використання корпоративних ШІ-інструментів OpenAI для оптимізації внутрішніх процесів та прискорення розробки продуктів.

«У нас сотні мільйонів лояльних власників гаманців PayPal, які тепер зможуть натиснути кнопку „Buy with PayPal“ прямо в ChatGPT і безпечно оформити покупку», — заявив CNBC гендиректор PayPal Алекс Крісс.

Він наголосив, що всі учасники екосистеми — і покупці, і продавці — проходять верифікацію, що знижує ризик шахрайства. Користувачі зможуть оплачувати покупки з банківських рахунків, карток або внутрішнього балансу PayPal, при цьому зберігаючи доступ до стандартних гарантій компанії: захисту покупця, відстеження посилок та процедур врегулювання спорів.

Ця угода робить PayPal першим партнером OpenAI у сфері електронної торгівлі, зазначає CNBC. Компанія має намір стати основною платіжною інфраструктурою для майбутньої доби «агентської комерції» — покупок, які здійснюються за допомогою ШІ, додає телеканал.

Раніше PayPal вже уклав аналогічні угоди з Google та ШІ-платформою Perplexity.

На тлі новини акції PayPal під час розширених торгів у США 28 жовтня злетіли майже на 15,5% — до $80,9. З початку року ринкова вартість компанії пішла у мінус на 17%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами