Резидентів Defence City звільнили від податку на землю та нерухомість

Резиденти Defence City звільняються від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Звільнення застосовується з наступного місяця після отримання такого статусу і до завершення місяця, в якому його припинено. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Деталі

Такі особливості передбачено законом № 4577, яким внесено зміни до Податкового кодексу України. Закон набрав чинності 5 жовтня 2025.

Нові правила діятимуть до 1 січня 2036 року, але не пізніше року вступу України до Європейського Союзу.

Звільнення поширюється на:

— земельний податок:

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти виробничого призначення, що використовуються у господарській діяльності резидентів Дефенс Сіті;

земельні ділянки, які тимчасово не використовуються у господарській діяльності резидентів Дефенс Сіті протягом періоду релокації і при цьому не передані у користування третім особам.

— податок на нерухомість:

— об'єкти нерухомості, розташовані на території обраного для релокації населеного пункту, якщо вони не здаються в оренду, лізинг, позичку (крім працівників резидента Дефенс Сіті) та використовуються у господарській діяльності резидентів Дефенс Сіті та/або для проживання їх працівників;

— будівлі промисловості, віднесені до класу «Промислові та складські будівлі» (код 125) Класифікатора будівель і споруд НК 018:2023, які на період релокації резидентів Дефенс Сіті не використовуються за призначенням у їхній господарській діяльності та не здаються в оренду, лізинг, позичку.

Для резидентів Дефенс Сіті під час нарахування та сплати земельного податку і податку на нерухомість норми про нарахування пені не застосовуються.

У разі втрати статусу резидента Дефенс Сіті: