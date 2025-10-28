Резиденти Defence City звільняються від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Звільнення застосовується з наступного місяця після отримання такого статусу і до завершення місяця, в якому його припинено. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
Резидентів Defence City звільнили від податку на землю та нерухомість
Деталі
Такі особливості передбачено законом № 4577, яким внесено зміни до Податкового кодексу України. Закон набрав чинності 5 жовтня 2025.
Нові правила діятимуть до 1 січня 2036 року, але не пізніше року вступу України до Європейського Союзу.
Звільнення поширюється на:
— земельний податок:
- земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти виробничого призначення, що використовуються у господарській діяльності резидентів Дефенс Сіті;
- земельні ділянки, які тимчасово не використовуються у господарській діяльності резидентів Дефенс Сіті протягом періоду релокації і при цьому не передані у користування третім особам.
— податок на нерухомість:
— об'єкти нерухомості, розташовані на території обраного для релокації населеного пункту, якщо вони не здаються в оренду, лізинг, позичку (крім працівників резидента Дефенс Сіті) та використовуються у господарській діяльності резидентів Дефенс Сіті та/або для проживання їх працівників;
— будівлі промисловості, віднесені до класу «Промислові та складські будівлі» (код 125) Класифікатора будівель і споруд НК 018:2023, які на період релокації резидентів Дефенс Сіті не використовуються за призначенням у їхній господарській діяльності та не здаються в оренду, лізинг, позичку.
Для резидентів Дефенс Сіті під час нарахування та сплати земельного податку і податку на нерухомість норми про нарахування пені не застосовуються.
У разі втрати статусу резидента Дефенс Сіті:
- втрачається право на звільнення від сплати податків;
- до 20 числа наступного місяця після втрати статусу потрібно подати уточнюючу податкову декларацію із земельного податку та податку на нерухомість та сплатити податкові зобов’язання та пеню;
- пеня нараховується з першого звітного періоду, коли статус було втрачено, без застосування строків давності.
