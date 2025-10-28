Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставив на продаж активи десяти банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 1,2 мільярда гривень. Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
28 жовтня 2025, 15:13
Фонд гарантування продає активи десяти банків на 1,2 мільярда гривень
«Цього тижня (27 — 31 жовтня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 1 199,4 мільйона грн», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них на суму 1 038,5 мільйона грн виставлені права вимоги за кредитами, 154,2 мільйона грн — нерухоме майно, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби.
Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 5,7 мільйона грн, цінні папери — за 1 мільйон грн.
