Маск запустив Grokipedia — вбивцю Вікіпедії

27 жовтня Ілон Маск запустив Grokipedia, альтернативу Вікіпедії на основі ШІ. Про це пише Business Insider.

Подробиці

Це сталося невдовзі після того, як минулого місяця мільярдер заявив у X, що його команда xAI створює щось, що стане «значним удосконаленням Вікіпедії».

Grokipedia.com заробив у понеділок вдень, але деякі користувачі повідомили, що зіткнулися з помилками на сайті.

Сторінка має пошуковий рядок на темному тлі, її шрифт нагадує стилістику «Вікіпедії» та ChatGPT. На головній сторінці сайту зазначено, що Grokipedia має «версію v0.1» і містить 885 279 статей.

Для порівняння, Вікіпедія повідомила на своєму сайті, що станом на вівторок в англомовній версії було 7081705 статей. Grokipedia не має українськомовної версії.