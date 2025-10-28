Працівники ДБР затримали на Львівщині колишнього голову «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.
28 жовтня 2025, 11:25
ДБР затримало колишнього голову «Укренерго» Кудрицького
За їхніми даними, йому наразі готують підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів.
У чому Кудрицького підозрюють
Слідство підозрює, що Кудрицький і бізнесмен Гринкевич могли привласнити гроші держкомпанії ще у 2018 році.
Раніше ДБР провели у нього обшуки.
Джерело: Мінфін
Пускай, «независимый ««Цензор» (самому стало смешно) расскажет о карьере этого гражданина.
ну например, кто и за какие заслуги в 2015 году назначил его Директором развития ПАТ «Укртранснафта».? Или за какие заслуги он был Представителем Каб Мина (читать Государства) в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз України»?
Во повезло! Был обычный клерк в обычной компании и тут такой «взлет»!!!
А что там с его постоянной «работой» с 2016 года на должности Руководитель Офиса Управления Проектами в «Укрэнерго»? И что там у него по деньгам было, зарплата?
Об этом и многом другом «цензор» не расскажет!!! Это же «независимый» интернет ресурс.