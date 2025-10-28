ДБР затримало колишнього голову «Укренерго» Кудрицького

Працівники ДБР затримали на Львівщині колишнього голову «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

За їхніми даними, йому наразі готують підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів.

У чому Кудрицького підозрюють

Слідство підозрює, що Кудрицький і бізнесмен Гринкевич могли привласнити гроші держкомпанії ще у 2018 році.

Раніше ДБР провели у нього обшуки.