Кеті Вуд попереджає про ризик корекції ринку ШІ, але заперечує наявність «бульбашки»

Генеральна директорка ARK Invest Кеті Вуд очікує «струсу» на ринках через майбутнє зростання відсоткових ставок та допускає «перевірку реальністю» для високих оцінок компаній у сфері штучного інтелекту (ШІ). Однак вона відкинула побоювання щодо формування «бульбашки» ШІ, наголосивши на довгостроковому потенціалі технології. Про це Вуд заявила у вівторок, 28 жовтня, в інтерв'ю CNBC.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Струс» від зростання ставок

Кеті Вуд прогнозує зміну ринкових настроїв наступного року. «Ми досягнемо цього моменту наступного року, коли розмови змістяться з нижчих відсоткових ставок на зростаючі», — сказала відома інвесторка. За її словами, це викличе «струс» на ринках.

Вона не погодилася з поширеною думкою про те, що зростання ставок вбиває інновації. «Я хочу розвіяти цю думку. Але, тим не менш, враховуючи, як сьогодні працюють алгоритми, ми вважаємо, що відбудеться перевірка реальністю, скажімо так».

Перевірка ШІ-оцінок, але не бульбашка

Коментарі Вуд пролунали на тлі занепокоєння щодо стрімкого зростання оцінок технологічних компаній, куди бізнес та інвестори вливають величезні кошти, роблячи ставку на ШІ.

Низка впливових фігур та інституцій, включно з МВФ, Банком Англії, CEO OpenAI Семом Альтманом, головою JPMorgan Джеймі Даймоном та головою ФРС Джеромом Пауеллом, останніми місяцями попереджали про ризик корекції на фондовому ринку через ажіотаж навколо ШІ.

Проте Кеті Вуд заперечила наявність бульбашки. «Я не вірю, що ШІ перебуває в бульбашці», — заявила вона. На її думку, поточні високі оцінки Big Tech виправдані в довгостроковій перспективі.

Ринковий контекст

Коментарі Кеті Вуд пролунали на тлі зростання світових ринків на початку тижня, спричиненого надіями на торговельну угоду між США та Китаєм. Американські фондові індекси в понеділок оновили історичні максимуми.

Інвестори зараз уважно стежать за ключовими подіями: звітами про прибутки Big Tech та рішенням Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок (очікується друге зниження ставки цього року).