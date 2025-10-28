Зеленський: Опалювальний сезон розпочнеться сьогодні

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, що відбулося 27 жовтня, передає Укрінформ.

Деталі

«Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра», — розповів Зеленський.

Він також запевнив, що відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури, які пошкодив ворог під час повітряних атак, відновлюються.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року.