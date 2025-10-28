Multi від Мінфін
28 жовтня 2025, 11:10

У США посилюють біометричний контроль: робитимуть фото на в’їзді та виїзді з країни

Митна та прикордонна служба США (CBP) представила новий захід, який дозволяє їй фотографувати будь-якого іноземця, який в'їжджає або виїжджає з країни, для цілей розпізнавання обличчя. Про це пише Еngadget.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Поправка подана до Федерального реєстру уряду та передбачає створення «інтегрованої автоматизованої системи даних про в'їзд/виїзд», що зіставлятиме біографічні та біометричні дані іноземців.

CBP і Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) заявляють, що галереї зображень формуватимуться з фото, зроблених прикордонниками, а також зі знімків із паспортів чи інших проїзних документів; їх порівнюватимуть із «живими» кадрами в пунктах контролю. Раніше служба вже могла вимагати фото й відбитки пальців під час в'їзду; тепер вимога поширюється і на виїзд.

Уряд обґрунтовує зміни необхідністю протидії шахрайству з документами, ідентифікації потенційних загроз і контролю дотримання дозволених строків перебування. У

документах наголошується, що нові вимоги набудуть чинності 26 грудня 2025 року, але для повноцінної роботи системи знадобиться час: за оцінкою CBP, розгортання біометричного контролю на всіх комерційних аеропортах і морських портах для в'їзду та виїзду триватиме три-п'ять років. На практиці це означає поетапну установку камер, інтеграцію з базами даних і налаштування маршрутів обміну інформацією між відомствами, зокрема в рамках DHS.

База фото, зазначають у поданні, має зменшити навантаження на офіцерів завдяки автоматичній звірці особи, пришвидшити оформлення на кордоні та підвищити точність виявлення підозрілих збігів. Водночас CBP підкреслює, що система орієнтована на негромадян США; вимоги до громадян США залишаються незмінними й залежать від конкретного пункту контролю та типу поїздки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
