США та Японія підписали угоду про «новий золотий вік» двосторонніх відносин

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі за підсумками переговорів 28 жовтня у Токіо підписали Велику Угоду (GREAT DEAL), яка має призвести до «нового золотого віку» альянсу між двома країнами. Про це повідомляє Білий дім.

«Обидва лідери із задоволенням відзначили швидкі та постійні зусилля обох країн (із розвитку двостороннього співробітництва) та підтвердили свою тверду відданість реалізації цієї Великої Угоди», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що укладена угода, деталі якої наразі не оприлюднюються, дозволить Сполученим Штатам та Японії зміцнити економічну безпеку, сприяти їх економічному зростанню та тим самим призведе до глобального процвітання.

«Обидва лідери доручили відповідним міністрам та секретарям вжити подальших кроків для НОВОГО ЗОЛОТОГО ВІКУ постійно зростаючого альянсу між Сполученими Штатами та Японією», — підкреслили в Білому домі.

Трамп і Такаїчі також підписали меморандум про співпрацю в галузі критично важливих мінералів, яким передбачається активізувати діалог між компаніями двох країн, що займаються їх видобуванням та переробкою і мобілізувати підтримку уряду й приватного сектору для розширення виробництва.

Японські медіа із посиланням на Білий дім також повідомляють, що в ході зустрічі прем'єр-міністерка Японії заявила Трампу про необхідність висунення його кандидатури на Нобелівську премію миру.

Після завершення візиту до Японії Трамп відбуде до Південної Кореї на саміт форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), де у четвер, 30 жовтня, планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном.