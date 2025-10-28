Нацбанк розширює перелік бенчмарк-ОВДП

Нацбанк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Так, з 28 жовтня 2025 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ISIN UA4000237564, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 14 жовтня 2025 року.

Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Нагадаємо, що банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 28 жовтня 2025 року він міститиме 19 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632 та новий UA4000237564.