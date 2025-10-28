Повербанки та генератори розхапують: скільки доведеться за них переплатити

У 2022—2023 роках, коли в Україні на тлі ворожих обстрілів почалися великі проблеми з електрикою, багато хто вже придбав комплект техніки на випадок відключень світла. Тоді попит на неї бив усі рекорди, наприклад, генератори за лічені дні розхапали з полиць, а на нові поставки потрібно було записуватись у листи очікування. Через ажіотаж ціни зросли в рази. Наприклад, китайські генератори потужністю до 5 кіловат продавали за $1 тис., хоча раніше вони коштували не більше $300−400.

Після того, як постачання техніки збільшили, ціни на неї знову пішли донизу. Оскільки минулого року великих проблем зі світлом не було, люди припинили вишиковуватися за нею в чергу.

Але цього місяця, після нових атак ворога по українській енергетиці, і, головне, песимістичних прогнозів на зиму (деякі експерти не виключають, що світла може не бути по 15−20 годин на добу), ажіотажний попит на «техніку від блекауту» знову повернувся.

Її купують як ті, хто не зробив цього позаминулого року, так і ті, хто, провівши ревізію обладнання, помітив, що багато що вийшло з ладу. Масово ламаються, наприклад, недорогі безперебійники, які люди купували задля забезпечення роботи інтернету, китайські акумулятори та генератори тощо.

«Люди готуються до відключень світла, купують зарядні пристрої, джерела освітлення та автономного живлення», — зазначили в «Епіцентрі».

Керівник департаменту мережі Comfy Андрій Гречин розповів «Мінфіну», що найактивніше «товари від блекауту» зараз купують у Київській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Сумській областях (у цих регіонах ситуація з електроенергією є найскладнішою).

«У топі продажів у нас — повербанки та зарядні станції невеликої ємності, які зручно брати із собою в укриття. Популярні також бездротова гарнітура, планшети, термочашки тощо», — уточнив Андрій Гречин.

В «Епіцентрі» говорять також про різке зростання продажів туристичних плиток (у 8,4 раза), зарядних станцій (у 7 разів), генераторів (утричі).