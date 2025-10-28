Чергова хвиля відключень світла спровокувала ажіотажний попит на «техніку від блекауту». Наприклад, за даними компанії «Епіцентр», вже наступного дня після атаки в ніч із 9 на 10 жовтня продаж таких товарів зріс у середньому вчетверо. «Мінфін» з'ясував, яку «техніку від блекауту» ще можна купити у вітчизняному роздробі та що відбувається з цінами.
Повербанки та генератори розхапують: скільки доведеться за них переплатити
«Найбільший попит — на повербанки, туристичні плитки (зростання продажів у 8,4 раза), зарядні станції (обсяги реалізації збільшились у 7 разів), ліхтарі та газові балони. Також зріс продаж генераторів, здатних забезпечити повну автономність приватного будинку. Купують також батарейки, акумулятори, свічки — хоча там продажі зросли не так суттєво — на 20−60%, залежно від категорії», — розповіли «Мінфіну» в «Епіцентрі».
На тлі ажіотажного попиту вибір техніки в українських магазинах уже помітно зменшився, а ціни пішли вгору.
«Якщо ще влітку преміальний безперебійник можна було купити за 25 тисяч гривень, то зараз ціна сягає 50 тисяч», — каже керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.
Скуповують усе — від генераторів до термочашок
У 2022—2023 роках, коли в Україні на тлі ворожих обстрілів почалися великі проблеми з електрикою, багато хто вже придбав комплект техніки на випадок відключень світла. Тоді попит на неї бив усі рекорди, наприклад, генератори за лічені дні розхапали з полиць, а на нові поставки потрібно було записуватись у листи очікування. Через ажіотаж ціни зросли в рази. Наприклад, китайські генератори потужністю до 5 кіловат продавали за $1 тис., хоча раніше вони коштували не більше $300−400.
Після того, як постачання техніки збільшили, ціни на неї знову пішли донизу. Оскільки минулого року великих проблем зі світлом не було, люди припинили вишиковуватися за нею в чергу.
Але цього місяця, після нових атак ворога по українській енергетиці, і, головне, песимістичних прогнозів на зиму (деякі експерти не виключають, що світла може не бути по 15−20 годин на добу), ажіотажний попит на «техніку від блекауту» знову повернувся.
Її купують як ті, хто не зробив цього позаминулого року, так і ті, хто, провівши ревізію обладнання, помітив, що багато що вийшло з ладу. Масово ламаються, наприклад, недорогі безперебійники, які люди купували задля забезпечення роботи інтернету, китайські акумулятори та генератори тощо.
«Люди готуються до відключень світла, купують зарядні пристрої, джерела освітлення та автономного живлення», — зазначили в «Епіцентрі».
Керівник департаменту мережі Comfy Андрій Гречин розповів «Мінфіну», що найактивніше «товари від блекауту» зараз купують у Київській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Сумській областях (у цих регіонах ситуація з електроенергією є найскладнішою).
«У топі продажів у нас — повербанки та зарядні станції невеликої ємності, які зручно брати із собою в укриття. Популярні також бездротова гарнітура, планшети, термочашки тощо», — уточнив Андрій Гречин.
В «Епіцентрі» говорять також про різке зростання продажів туристичних плиток (у 8,4 раза), зарядних станцій (у 7 разів), генераторів (утричі).
Ситуація у магазинах: поставки йдуть, але «окремі позиції» можуть бути відсутні
Але багато «енергетичних товарів» вже повністю розкуплені. А нові поставки запізнюються, оскільки продавці не очікували підвищеного попиту на техніку, і тільки зараз роблять збільшені замовлення постачальникам.
«Буквально у перші години після перебоїв зі світлом у Києві люди викупили більшість складських залишків. Попит на зарядні станції та автономні джерела живлення зростає непрогнозовано. Нині їх купують навіть ті споживачі, які довго відкладали придбання. Активізувалися також покупці із західних регіонів, хоча у них ситуація з електроенергією стабільніша», — зазначив Гречин.
Він також не виключає дефіцит найпопулярнішої продукції. Про те, що на тлі ажіотажу у продажу можуть бути відсутні «окремі позиції», говорять також в «Епіцентрі», хоча представники мережі заявили, що постачання товару триває постійно і асортимент оновлюється.
Зазначимо, що на інтернет-майданчиках зараз, як і раніше, широкий вибір «енергетичних товарів», але якщо спробувати зробити замовлення, продавці готові оперативно відправляти далеко не все. Говорять, що «саме така модель закінчилася, і потрібно декілька днів почекати», при цьому точної дати доставки не називають.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомляє, що, скажімо, ті самі інвертори фактично розкупили.
«Залишилася якась дичина, на кшталт гібридів на 80 кіловат, мережеві 20, 30, 50 і 100 кіловат, і то — зовсім небагато», — написав експерт на своїй сторінці у Фейсбуці.
Що відбувається з цінами
Високий попит та обмежений вибір вже підвищили цінники. Як каже Гречин, коли після масованих обстрілів почав різко підвищуватися попит на «енергетичні товари», постачальники відразу почали «коригувати ціни» на певні категорії продукції.
Ми побачили середнє збільшення вартості на 20%. Багато постачальників через ажіотажний попит тимчасово призупинили акційні пропозиції, щоб стабілізувати постачання та уникнути дефіциту. Така ситуація на ринку зберігається, і ритейлери закуповують нові партії товару у постачальників вже за підвищеними цінами", — пояснив «Мінфіну» Гречин.
За даними моніторингу платформи hotline, наприклад, комбінований інверторний генератор (газ-бензин) EcoFlow у червні цього року коштував близько 48,6 тисяч гривень, а зараз верхня цінова планка доходить до 67,7 тисяч. Пропозицій такої техніки на ринку небагато — трохи більше 30.
Зарядна станція Bluetti AC 180P у вересні коштувала 30,7 тисяч гривень, а 11 жовтня (тобто якраз після масованої атаки) цінник підскочив до 39,6 тисяч гривень. Зарядна станція EcoFlow DELTA 2 не подорожчала, а навіть трохи подешевшала — з 34 тисяч у вересні до 33,7 тисяч у жовтні. Щоправда, це середній цінник. Максимальні ціни на цей товар уже зашкалюють — 59,6 тисяч. Це може говорити, що старі запаси техніки закінчуються, а нові — пропонують уже за рекордними цінами.
Повербанк Hoco DB81A ємністю 50000 мА-годин у вересні коштував 1 510 гривень, 11 жовтня — 1,7 тисяч, а 22 жовтня — вже понад 2 тисячі. Причому на ринку вже з'явилися пропозиції цієї моделі за 2,5 тисячі гривень, тобто, найімовірніше, цінник і надалі зростатиме.
Повербанк Xiaomi PB 3018 ZM на 30000 мА-годин подорожчав з 1 572 гривень у вересні до 1 849 гривень на кінець жовтня.
Поки що зростання цін на «товари від блекауту» не таке рекордне, як у 2023 році, коли деякі моделі подорожчали в рази. Але експерти не виключають, що «переоцінка» ще не закінчена, і техніка й надалі дорожчатиме, особливо, якщо постачальникам не вдасться швидко наситити ринок товаром.
