Аналітики вперше прогнозують середню ціну золота вище $4000 за унцію у 2026 році

Очікується, що переможна хода золота продовжиться і наступного року, а середня річна ціна вперше перевищить позначку $4000 за унцію. Економічна та геополітична нестабільність підтримуватимуть привабливість металу як «безпечного активу», вважають експерти. Також суттєво покращено прогнози щодо срібла. Про це свідчать результати опитування Reuters, опубліковані 27 жовтня.

Нові висоти для золота

Опитування 39 аналітиків та трейдерів показало, що середня ціна золота у 2025 році очікується на рівні $3400 за тройську унцію (попередній прогноз у липні — $3220). Прогноз на 2026 рік значно підвищено — до $4275 за унцію (з $3400 три місяці тому).

Цього року золото вже продемонструвало вражаюче зростання:

Ціна зросла на 54% з початку року, перевищивши позначку $4000/унція та оновивши історичні максимуми.

Метал прямує до найкращого річного показника з 1979 року.

Середня ціна з початку 2025 року склала $3281/унція.

«Результати золота у 2025 році відображають більше, ніж просто силу ралі. Це свідчить про прийняття нової реальності. Ринок більше не реагує на короткострокові шоки, а на глибшу втрату довіри до політиків, валют та самої фінансової системи», — вважає Девід Рассел з GoldCore.

Аналітики пояснюють зліт цін на золото, яке традиційно слугує захистом в часи невизначеності, такими факторами:

Широкі геополітичні занепокоєння.

Торговельна напруженість.

Відхід від домінування долара США.

Активні покупки золота центральними банками.

Приплив коштів у біржові фонди (ETF).

Срібло не відстає

Аналітики також підвищили свої прогнози щодо цін на срібло. Очікується, що «білий метал» коштуватиме в середньому $38,45 за унцію у 2025 році та досягне $50 за унцію у 2026 році (порівняно з липневими прогнозами $34,52 та $38 відповідно).

Срібло, яке є одночасно захисним активом та важливим промисловим металом, цього року зросло в ціні на 65% і досягло історичного максимуму $54,47 за унцію. Його перспективи підтримуються:

Структурним дефіцитом пропозиції.

Високим попитом з боку таких секторів, як сонячна енергетика, виробництво електромобілів та центри обробки даних для ШІ.

Очікується, що потужний інвестиційний попит залишиться ключовим фактором зростання цін на срібло, оскільки інвестори шукають дешевшу альтернативу золоту.